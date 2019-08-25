Клуб Зайнутдинова одержал победу дома и догнал по очкам лидера чемпионата России

Игра седьмого тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1. Хозяева пропустили на 15-й минуте от Евгения Маркова, но затем ответили голами Эльдора Шомуродова на 29-й и Александра Саплинова на 87-й.

В прошедшем матче Зайнутдинов снова не попал в заявку «Ростов». Из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона, он пока не играл в текущем чемпионате.

Таблицу РПЛ с 14 очками возглавляет «Краснодар», опережающий «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» лишь по разнице мячей. Седьмое место с 10 баллами занимает «Рубин».