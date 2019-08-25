Клуб Зайнутдинова одержал победу дома и догнал по очкам лидера чемпионата России
Футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, победил «Рубин» в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, победил «Рубин» в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра седьмого тура российской
В прошедшем матче Зайнутдинов снова не попал в заявку «Ростов».
Таблицу РПЛ с 14 очками возглавляет «Краснодар», опережающий «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» лишь по разнице мячей. Седьмое место с 10 баллами занимает «Рубин».
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 31 августа в Москве и начнется в 19:30 по времени
|Валерий Карпин
|Роман Шаронов
|Элдор Шомуродов
|29′
|Евгений Марков(Вячеслав Подберезкин)
|15′
|Александр Саплинов(Евгений Чернов)
|87′
|1
|Егор Бабурин
|22
|Юрий Дюпин
|78
|Дмитрий Чистяков
|33
|Олег Данченко
|28
|Евгений Чернов
|69
|Данил Степанов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|3
|Константин Плиев
|34
|Алексей Козлов
|80
|Егор Сорокин
|7
|Роман Еременко
|11
|Зураб Давиташвили
|14
|Элдор Шомуродов
90+1′
|10
|Игорь Коновалов
|17
|Матиас Норманн
|20
|Евгений Марков
|26
|Александр Саплинов
90′
|6
|Евгений Башкиров
88′
|47
|Александр Долгов
|99
|Камиль Закиров
|11
|Алексей Ионов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
44′
|25
|Арсений Логашов
|21
|Хвича Кварацхелия
|15
|Данил Глебов
75′
|26
|Бека Микелтадзе
89′
|23
|Александр Зуев
|59
|Никита Макаров
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|31
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)