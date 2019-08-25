Кононов: «Спартак» рассчитывает купить еще одного игрока до закрытия трансферного окна

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в гостях в матче седьмого тура чемпионата России. Трансферное окно закроется 2 сентября. Ранее «Спартак» усилили, в частности, чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле, голландец Гус Тил, швед Джордан Ларссон. Ларссон и Тил стали авторами голов в ворота «Крыльев Советов», забив первые мячи в составе «Спартака» в чемпионате России.

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«Есть финансовый fair play, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна», — сказал Кононов.

По словам тренера, Шюррле, забивший два гола в матчах премьер-лиги и Лиги Европы, получает удовольствие от игры в России. «Шюррле показывает игру высокого уровня, знает, где открыться. Он может играть и нападающим, и под нападающими, слева и справа. Он много прошел в своей карьере, ему нравятся русские люди — это немаловажно», — отметил тренер.