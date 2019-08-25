«Арсенал» впервые обыграл «Оренбург» в чемпионате России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у «Оренбурга» гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в «Арсенал» в аренду из столичного «Спартака», забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, «Арсенал» впервые одержал победу, один раз выиграл «Оренбург», еще три матча завершились вничью.