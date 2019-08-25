«Арсенал» впервые обыграл «Оренбург» в чемпионате России по футболу
ТАСС, 25 августа. Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 25 августа. Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у «Оренбурга» гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в «Арсенал» в аренду из столичного «Спартака», забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.
«Оренбург» не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, «Арсенал» впервые одержал победу, один раз выиграл «Оренбург», еще три матча завершились вничью.
В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, «Оренбург» замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с «Уфой».
|Игорь Черевченко
|Владимир Федотов
|Александр Ломовицкий(Сергей Ткачев, Игорь Горбатенко)
|23′
|Джордже Деспотович
|52′
|Евгений Луценко(Даниил Лесовой)
|69′
|36
|Михаил Левашов
|1
|Александр Руденко
|9
|Кирилл Комбаров
|13
|Сергей Терехов
|21
|Виктор Альварес
|3
|Михаил Сиваков
|6
|Максим Беляев
|31
|Виталий Шахов
|8
|Гиа Григалава
|8
|Даниэл Мишкич
|23
|Игорь Горбатенко
|5
|Тимур Аюпов
|20
|Горан Чаушич
|29
|Вадим Афонин
|48
|Евгений Луценко
|9
|Джордже Деспотович
22′
|22
|Даниил Лесовой
|12
|Андрей Малых
85′
|11
|Сергей Ткачев
77′
|11
|Андреа Чуканов
|4
|Роберт Бауэр
|17
|Жига Шкофлек
85′
|27
|Александр Ломовицкий
90′
|88
|Артем Галаджан
|10
|Эванс Кангва
|22
|Федор Черных
75′
|20
|Джоэль Фамейе
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)