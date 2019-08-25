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25 августа, источник: ТАСС

«Арсенал» впервые обыграл «Оренбург» в чемпионате России по футболу

ТАСС, 25 августа. Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у «Оренбурга» гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в «Арсенал» в аренду из столичного «Спартака», забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, «Арсенал» впервые одержал победу, один раз выиграл «Оренбург», еще три матча завершились вничью.

В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, «Оренбург» замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с «Уфой».

Арсенал Т
2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 8347 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВладимир Федотов
Голы
Александр Ломовицкий(Сергей Ткачев, Игорь Горбатенко)23′
Джордже Деспотович52′
Евгений Луценко(Даниил Лесовой)69′
Составы команд
36Михаил Левашов
1Александр Руденко
9Кирилл Комбаров
13Сергей Терехов
21Виктор Альварес
3Михаил Сиваков
6Максим Беляев
31Виталий Шахов
8Гиа Григалава
8Даниэл Мишкич
23Игорь Горбатенко
5Тимур Аюпов
20Горан Чаушич
29Вадим Афонин
48Евгений Луценко
9Джордже Деспотович
22′
22Даниил Лесовой
12Андрей Малых
85′
11Сергей Ткачев
77′
11Андреа Чуканов
4Роберт Бауэр
17Жига Шкофлек
85′
27Александр Ломовицкий
90′
88Артем Галаджан
10Эванс Кангва
22Федор Черных
75′
20Джоэль Фамейе
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
12Удары (всего)11
6Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
9Фолы16
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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