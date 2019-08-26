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09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин — о победе над «Рубином»: Горжусь своими футболистами

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что гордится игрой своей команды в матче чемпионата России с казанским «Рубином».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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«Пытаюсь отойти, нервная игра. Хотя лучше такие матчи, когда твоя команда создает очень много моментов, чем наоборот. Но хотелось, чтобы лучше реализовывали свои возможности. Будем над этим работать. Сегодня было 30 ударов, в следующий раз сделаем 50», — приводит слова Карпина сайт «Ростова».

Победу ростовчанам во втором тайме принес гол полузащитника Александра Саплинова, который пополнил состав команды в июне.

«Он провел хороший матч, думаю, победный мяч скажется и на его адаптации. Но сегодня вся команда показала себя достойно. Горжусь ребятами и нашими болельщиками», — добавил специалист.

Ростов
2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35031 зритель
Главные тренеры
Валерий КарпинРоман Шаронов
Голы
Элдор Шомуродов29′
Евгений Марков(Вячеслав Подберезкин)15′
Александр Саплинов(Евгений Чернов)87′
Составы команд
1Егор Бабурин
22Юрий Дюпин
78Дмитрий Чистяков
33Олег Данченко
28Евгений Чернов
69Данил Степанов
6Рагнар Сигурдссон
3Константин Плиев
34Алексей Козлов
80Егор Сорокин
7Роман Еременко
11Зураб Давиташвили
14Элдор Шомуродов
90+1′
10Игорь Коновалов
17Матиас Норманн
20Евгений Марков
26Александр Саплинов
90′
6Евгений Башкиров
88′
47Александр Долгов
99Камиль Закиров
11Алексей Ионов
90′
7Вячеслав Подберезкин
44′
25Арсений Логашов
21Хвича Кварацхелия
15Данил Глебов
75′
26Бека Микелтадзе
89′
23Александр Зуев
59Никита Макаров
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
31Удары (всего)6
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
9Угловые0
13Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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