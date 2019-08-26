Карпин — о победе над «Рубином»: Горжусь своими футболистами

«Пытаюсь отойти, нервная игра. Хотя лучше такие матчи, когда твоя команда создает очень много моментов, чем наоборот. Но хотелось, чтобы лучше реализовывали свои возможности. Будем над этим работать. Сегодня было 30 ударов, в следующий раз сделаем 50», — приводит слова Карпина сайт «Ростова».