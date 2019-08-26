Карпин — о победе над «Рубином»: Горжусь своими футболистами
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что гордится игрой своей команды в матче чемпионата России с казанским «Рубином».
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что гордится игрой своей команды в матче чемпионата России с казанским «Рубином».
Встреча седьмого тура Российской
«Пытаюсь отойти, нервная игра. Хотя лучше такие матчи, когда твоя команда создает очень много моментов, чем наоборот. Но хотелось, чтобы лучше реализовывали свои возможности. Будем над этим работать. Сегодня было 30 ударов, в следующий раз сделаем 50», — приводит слова Карпина сайт «Ростова».
Победу ростовчанам во втором тайме принес гол полузащитника Александра Саплинова, который пополнил состав команды в июне.
«Он провел хороший матч, думаю, победный мяч скажется и на его адаптации. Но сегодня вся команда показала себя достойно. Горжусь ребятами и нашими болельщиками», — добавил специалист.
|Валерий Карпин
|Роман Шаронов
|Элдор Шомуродов
|29′
|Евгений Марков(Вячеслав Подберезкин)
|15′
|Александр Саплинов(Евгений Чернов)
|87′
|1
|Егор Бабурин
|22
|Юрий Дюпин
|78
|Дмитрий Чистяков
|33
|Олег Данченко
|28
|Евгений Чернов
|69
|Данил Степанов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|3
|Константин Плиев
|34
|Алексей Козлов
|80
|Егор Сорокин
|7
|Роман Еременко
|11
|Зураб Давиташвили
|14
|Элдор Шомуродов
90+1′
|10
|Игорь Коновалов
|17
|Матиас Норманн
|20
|Евгений Марков
|26
|Александр Саплинов
90′
|6
|Евгений Башкиров
88′
|47
|Александр Долгов
|99
|Камиль Закиров
|11
|Алексей Ионов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
44′
|25
|Арсений Логашов
|21
|Хвича Кварацхелия
|15
|Данил Глебов
75′
|26
|Бека Микелтадзе
89′
|23
|Александр Зуев
|59
|Никита Макаров
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|31
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)