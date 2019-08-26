От первого до седьмого места РПЛ — одно очко. Такого в XXI веке ещё не было
Еврокубки показывают уровень РПЛ, зато в нашем чемпионате невероятная плотность и интрига!
Еврокубки показывают уровень РПЛ, зато в нашем чемпионате невероятная плотность и интрига!
После семи туров в таблице РПЛ сложилась потрясающая ситуация. Сразу пять команд делят первое место: у «Краснодара», «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» по 14 очков. Более того, в группе лидеров находятся и ЦСКА с «Арсеналом», отстающие от конкурентов всего на один балл.
Позади уже фактически четверть гонки за золото, а фаворит турнира пока так и не определился! Пусть результаты в еврокубках вынуждают болельщиков сомневаться в высоком уровне нашего чемпионата, конкуренция в России — на зависть любой лиге. Предсказуемых результатов нет в принципе.
Случалось ли
В сезоне-2007 после 12-го тура у «Спартака», ЦСКА, «Москвы» и «Зенита» было по 20 очков, а замыкавшие пятёрку лидеров «Крылья Советов» уступали лишь на один балл. Первый круг и чемпионство в итоге выиграл «Зенит». Борьба петербургской команды со «Спартаком» получилась упорной, всё решилось на самом финише.
В сезоне-2011/12 после восьми туров группа лидеров тоже составляла пять команд. «Кубань», ЦСКА, «Зенит» и «Анжи» делили первое место с 15 очками, а преследовавший их «Локомотив» отставал на один балл. Потом «армейцы» начали отрываться от конкурентов, но в итоге
В следующем чемпионата история почти повторилась. После шести туров таблицу возглавляли «Зенит» и «Терек», набравшие по 13 очков, а ещё три команды дышали им в спину: «Спартак», ЦСКА и «Рубин» отставали на один балл. Позже «Терек» даже ненадолго стал единоличным лидером, однако золото в результате досталось «армейцам».
Ещё несколько раз по ходу чемпионатов формировалась группа лидеров из
В сезоне-2005 после 8-го тура единоличным лидером был «Спартак» (16 очков), но от
В нынешнем чемпионате России всё самое интересное впереди. Сражение за трофей только начинается. Разве это не повод ценить РПЛ?