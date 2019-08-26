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09:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Ренна» Гренье

ТАСС, 26 августа. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Foot Mercato.

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Источник: AFP 2019

Отмечается, что представитель «Зенита» просматривал 28-летнего игрока на матче третьего тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» обыграл «Страсбур» со счетом 2:0. Гренье отметился забитым мячом.

Гренье выступает за «Ренн» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 48 матчей в различных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

«Зенит» после семи туров чемпионата России входит в группу лидеров, набрав 14 очков, столько же в активе у «Краснодара», «Спартака», «Ростова» и «Локомотива».

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