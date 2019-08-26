СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Ренна» Гренье

Отмечается, что представитель «Зенита» просматривал 28-летнего игрока на матче третьего тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» обыграл «Страсбур» со счетом 2:0. Гренье отметился забитым мячом.

Гренье выступает за «Ренн» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 48 матчей в различных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.