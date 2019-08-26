Трансферы недели: «Зенит» заполучил Кругового, Тамез отказал «Спартаку»

Битва за Кругового

Одной из самых обсуждаемых тем трансферного лета неожиданно стала борьба «Зенита» и ЦСКА за футболиста, который провел всего 9 матчей в премьер-лиге. Данил Круговой является воспитанником академии «Зенита», но в профессиональном футболе он дебютировал в Уфе. В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 12 матчей в ПФЛ за дубль команды из Башкирии, а с ноября начал регулярно выступать за основной состав и даже забил один гол — в ворота казанского «Рубина» в апреле.

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В конце сезона-2018/19 Круговой получил серьезную травму, от которой восстанавливается до сих пор. Однако этот факт не помешал «Зениту» и ЦСКА сойтись в схватке за игрока. В середине августа генеральный директор армейцев Роман Бабаев прямо сказал журналистам, что защитник входит в сферу интересов московского клуба. «Круговой входит в круг интересов, но комментарии преждевременны. Мы в партнёрских отношениях с “Уфой”, и если найдём компромисс, то, возможно, все получится», — заявил Бабаев.

Затем в борьбу включился «Зенит», и в понедельник 19 августа в соцсетях появилось фото Кругового в майке петербургского клуба. Некоторые российские СМИ после этого сообщили, что футболист уже прошел медосмотр для выступления за «сине-бело-голубых». Однако генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости призвал не торопить события. «Давайте подождем до вечера. Думаю, тогда все прояснится», — ответил Газизов на вопрос, проходил ли Круговой медосмотр в «Зените».

Однако полная ясность наступила лишь в среду — 21 августа петербургский клуб официально объявил о подписании контракта со своим воспитанником. При этом Кругового сразу же отдали в аренду в «Уфу», где он будет играть до конца сезона-2019/20.

Четыре новичка для «Оренбурга»

Самым активным игроком трансферного рынка в РПЛ на прошлой неделе стал «Оренбург». Этот клуб пригласил сразу четверых новичков. При этом 3 футболиста пришли из московского «Динамо». Полузащитники Федор Черных, Владимир Москвичев и Данил Липовой будут выступать за оренбуржцев на правах аренды до конца текущего сезона.

Помимо динамовской молодежи, в «Оренбург» перешел словенский полузащитник Жига Скофлек. Ранее 25-летний футболист выступал за словенский клуб «Рудар» из города Веленье.

Немец для «Арсенала»

Тульский «Арсенал» укрепился серебряным призером Олимпиады-2016. Немецкий защитник Роберт Бауэр со своей сборной дошел до финала футбольного турнира Игр в Рио. Прошлый сезон 24-летний игрок провел в «Нюрнберге», но права на него принадлежали бременскому «Вердеру».

«Роберт Бауэр хорошо нам известен, он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой бундеслиге, в частности, за бременский “Вердер” и “Нюрнберг”. Сыграл там почти 90 матчей, это серьезный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа — крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника», — заявил РИА Новости спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков.

Еще одним заметным трансфером прошлой недели стал переход вратаря ЦСКА Георгия Кырнаца в хабаровскую «СКА-Энергию».

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