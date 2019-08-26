Интервью Семака. Про дисквалификацию, поражение от «Уфы» и матч со «Спартаком»

Источник: https://fc-zenit.ru/

Напомним, в субботу действующие чемпионы уступили «Уфе» 0:1, а сам Семак отбывал дисквалификацию.

— Откуда вы смотрели матч с «Уфой»?

— Из гостевой ложи стадиона «Нефтяник».

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— Каково это было — наблюдать за матчем со стороны?

— По сравнению со скамейкой ощущения и переживания, конечно, разные. Они сопоставимы с чувствами, когда ты ничего не можешь сделать, и это накладывает свой отпечаток на то, что происходит на поле.

— После игры замещавший вас на пресс-конференции Игорь Симутенков сказал, что главного тренера очень не хватало на скамейке. Это могло повлиять на результат?

— Мне сложно судить. Могу лишь сказать по игре — мы допускали большое количество не свойственных нам ошибок. Это — факт. То ли состояние поля, то ли наше внутреннее состояние — трудно сказать, что конкретно, но моментов у собственных ворот мы тоже создали достаточно. Причем сами.

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— Победный гол «Уфы» — это чья-то индивидуальная ошибка или коллективная?

— Как я уже сказал, все моменты у наших ворот были созданы после собственных ошибок. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но ошибались практически все. А что голевой эпизод провалил кто-то один — так говорить нельзя. Мы в принципе сыграли гораздо ниже своего уровня.

— Моменты у чужих ворот «Зенит» в свою очередь не реализовал. В чем тут, на ваш взгляд, причина?

— Понятно, что выигрывает тот, кто забивает. Моменты у нас есть. В двух предыдущих встречах их было достаточно, чтобы отправить в ворота хотя бы один мяч. Но, к сожалению, сейчас с реализацией дела обстоят не так хорошо, как в предыдущих встречах.

Источник: https://fc-zenit.ru/

— Комбинации у «Зенита» проходят. Не хватает чего-то в завершающей стадии атак?

— По количеству созданных моментов у нас и по статистике дела обстоят неплохо. Другое дело, что в атакующих действиях по определенным причинам не хватает разнообразия.

— «Зенит» не забивает в двух матчах без Дриусси. Совпадение, или тут есть связь?

— В предыдущих играх Дриусси был одним из главных игроков. Потеря его и Малкома — конечно, существенная. Это те игроки, которые дают качество.

— В Уфе «Зениту» снова не засчитали гол — третий подряд.

— У меня была возможность сразу посмотреть повтор. В данном конкретном случае фол на Беленове был. Так что по этому незасчитанному мячу никаких вопросов быть не может. Все было справедливо.

Себастьян Дриусси | Источник: https://fc-zenit.ru/

— Когда «Зенит» не может выиграть и забить в двух матчах подряд, даже среди его болельщиков неизбежно возникает версия о спаде. Что скажете по этому поводу?

— Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата.

Если возвращаться к субботнему матчу, мы больше контролировали мяч, создавали, а для «Уфы» было важно дождаться своего шанса и реализовать его. Что они и сделали. А потом сражались и выстояли до конца. Сергей Семак

— Как оцените физическое состояние команды на данный момент?

— Не вижу тут никаких проблем.

— Нашли в себе силы поздравить «Уфу», в которой раньше работали, с победой?

— Рядом были с Шамилем Газизовым — конечно, его поздравил. Что касается игроков «Уфы» — с ними не виделся, доступа в техническую зону у меня не было. Но сейчас, пользуясь случаем, поздравляю их через вас — и главного тренера, и весь клуб «Уфа». Что я и всегда делаю. Конечно, это хороший результат для клуба!

Сергей Семак | Источник: https://fc-zenit.ru/

— Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком». На этой неделе для команды на первый план выходит психология?

— С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. Сейчас надо работать над теми футбольными компонентами, в которых «Зениту» не хватает определенных вещей. В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же.

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— Наверху турнирной таблицы очень плотно. Как оцениваете эту ситуацию?

— Я уже говорил, что сейчас нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных. Что касается «Зенита», то построение той команды, которую хотелось бы видеть, еще идет. Будем двигаться вперед, исходя из наших возможностей на данный момент. Повторю и другой момент — защищать титул всегда сложнее. Так что борьба ожидается очень интересная.

— По итогам этого тура сразу у пяти команд-лидеров по 14 очков. Все начинается заново?