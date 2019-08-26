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17:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата — 3 млн евро в год

Стали известны детали потенциального перехода полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив».

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Источник: Sports.Ru

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Мариу будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Московский клуб арендует португальца у «Интера» с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.

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