«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата — 3 млн евро в год
Стали известны детали потенциального перехода полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив».
Стали известны детали потенциального перехода полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив».
По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Мариу будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Московский клуб арендует португальца у «Интера» с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.
Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.