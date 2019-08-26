«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата — 3 млн евро в год

Источник: Sports.Ru

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Мариу будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Московский клуб арендует португальца у «Интера» с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.