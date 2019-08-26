«Урал» обыграл «Сочи» в заключительном матче седьмого тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голами отметились полузащитник Эрик Бикфалви (16-я минута, с пенальти), нападающий Андрей Панюков (74) и полузащитник Николай Димитров (84).

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У «Сочи» отличился нападающий Антон Заболотный (43), который забил в чемпионате впервые с 13 мая 2018 года, когда он отличился за петербургский «Зенит» в матче против «СКА-Хабаровска» (6:0).

Лучшим игроком матча признали Панюкова. «Урал» в третий раз в сезоне забил дома три мяча. На матче действовала система видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Бикфалви, после просмотра видеоповтора.

В турнирной таблице после семи туров «Урал» поднялся на восьмое место, имея в активе 10 очков. «Сочи» располагается на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).

В восьмом туре «Урал» примет «Краснодар», игра состоится 1 сентября, «Сочи» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 31 августа.