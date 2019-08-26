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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Урал» обыграл «Сочи» в заключительном матче седьмого тура РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в заключительном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» в присутствии 10171 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голами отметились полузащитник Эрик Бикфалви (16-я минута, с пенальти), нападающий Андрей Панюков (74) и полузащитник Николай Димитров (84).

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У «Сочи» отличился нападающий Антон Заболотный (43), который забил в чемпионате впервые с 13 мая 2018 года, когда он отличился за петербургский «Зенит» в матче против «СКА-Хабаровска» (6:0).

Лучшим игроком матча признали Панюкова. «Урал» в третий раз в сезоне забил дома три мяча. На матче действовала система видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Бикфалви, после просмотра видеоповтора.

В турнирной таблице после семи туров «Урал» поднялся на восьмое место, имея в активе 10 очков. «Сочи» располагается на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).

В восьмом туре «Урал» примет «Краснодар», игра состоится 1 сентября, «Сочи» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 31 августа.

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Урал
3:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 726.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 10171 зритель
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновАлександр Точилин
Голы
Эрик Бикфалви16′
Антон Заболотный43′
Андрей Панюков(Николай Димитров)74′
Николай Димитров(Рафал Аугустыняк)84′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
35Сослан Джанаев
15Денис Кулаков
13Федор Кудряшов
27Михаил Меркулов
24Эльмир Набиуллин
37′
3Вараздат Ароян
45+2′
94Душан Лагатор
19Денис Поляков
16Кристиан Нобоа
10Эрик Бикфалви
9Антон Заболотный
6Рафал Аугустыняк
77Дмитрий Полоз
13Петрюс Бумаль
15Ибрагим Цаллагов
17Николай Димитров
79′90′
20Игорь Юрганов
36′
21Исламжан Насыров
17Андрей Мостовой
14Юрий Бавин
65′
34Тимофей Маргасов
80′
11Владимир Ильин
26Никита Калугин
20Андрей Панюков
79′
18Никита Бурмистров
76′
44Андрей Егорычев
87Александр Карапетян
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
19Удары (всего)11
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
8Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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