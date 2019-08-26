«Урал» обыграл «Сочи» в заключительном матче седьмого тура РПЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в заключительном матче седьмого тура Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в заключительном матче седьмого тура Российской
В составе хозяев голами отметились полузащитник Эрик Бикфалви (16-я минута, с пенальти), нападающий Андрей Панюков (74) и полузащитник Николай Димитров (84).
У «Сочи» отличился нападающий Антон Заболотный (43), который забил в чемпионате впервые с 13 мая 2018 года, когда он отличился за петербургский «Зенит» в матче против «СКА-Хабаровска» (6:0).
Лучшим игроком матча признали Панюкова. «Урал» в третий раз в сезоне забил дома три мяча. На матче действовала система видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Бикфалви, после просмотра видеоповтора.
В турнирной таблице после семи туров «Урал» поднялся на восьмое место, имея в активе 10 очков. «Сочи» располагается на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).
В восьмом туре «Урал» примет «Краснодар», игра состоится 1 сентября, «Сочи» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 31 августа.
|Дмитрий Парфенов
|Александр Точилин
|Эрик Бикфалви
|16′
|Антон Заболотный
|43′
|Андрей Панюков(Николай Димитров)
|74′
|Николай Димитров(Рафал Аугустыняк)
|84′
|31
|Ярослав Годзюр
|35
|Сослан Джанаев
|15
|Денис Кулаков
|13
|Федор Кудряшов
|27
|Михаил Меркулов
|24
|Эльмир Набиуллин
37′
|3
|Вараздат Ароян
45+2′
|94
|Душан Лагатор
|19
|Денис Поляков
|16
|Кристиан Нобоа
|10
|Эрик Бикфалви
|9
|Антон Заболотный
|6
|Рафал Аугустыняк
|77
|Дмитрий Полоз
|13
|Петрюс Бумаль
|15
|Ибрагим Цаллагов
|17
|Николай Димитров
79′90′
|20
|Игорь Юрганов
36′
|21
|Исламжан Насыров
|17
|Андрей Мостовой
|14
|Юрий Бавин
65′
|34
|Тимофей Маргасов
80′
|11
|Владимир Ильин
|26
|Никита Калугин
|20
|Андрей Панюков
79′
|18
|Никита Бурмистров
76′
|44
|Андрей Егорычев
|87
|Александр Карапетян
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)