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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»

Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3).

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

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«Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 3:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 16 — с пенальти (1:0). А. Заболотный, 43 (1:1). Панюков, 74 (2:1). Димитров, 84 (3:1).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Насыров, 90), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Бавин (Ильин, 65), Панюков (Егорычев, 79).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов (Калугин, 80), Лагатор, Юрганов (Мостовой, 36), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Карапетян, 77), А. Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Набиуллин, 37. Ароян, 45+2. Димитров, 79.

Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

26 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Ключевые моменты

Не побеждавшие с 21 июля «шмели» начали игру решительно, и от пропущенного гола гостей отделяли считанные сантиметры. Маргасову удалось выбить мяч из-под ног принимавшего передачу в площади ворот Бавина, а Лагатор прервал потенциально голевой прострел Кулакова. Но следующее действие Юрганова в единоборстве с Бавиным привело к вмешательству ВАР, и посмотревший повтор Сергей Карасев указал на 11-метровую отметку. Возможно, после пенальти в исполнении Бикфалви президент «Урала» Григорий Иванов изменит свое отношение к видеоарбитрам.

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До пропущенного гола и какое-то время после него «Сочи» даже не помышлял о контригре, раз за разом нарываясь на прессинг соперника в центре поля. Постепенно картина стала меняться, но не так кардинально, чтобы Александр Точилин остался этим доволен. Наставник южан уже в первом тайме вместо игрока обороны бросил в бой нападающего Мостового, и перестройка принесла почти мгновенный результат. Если Нобоа чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол, то Заболотный воспользовался рикошетом после прострела Бурмистрова.

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Первый в сезоне гол сочинцев с игры вдохновил гостей, но уральцы пришли в себя и снова пошли в атаку большими силами. Результат же обеспечил Димитров. Сначала его подача помогла забить отличившемуся в третьем туре подряд Панюкову, а потом болгарин все сделал сам. Сместился с левого фланга в центр и запустил мяч в дальнюю «девятку».

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Шансов у Джанаева не было ни в одном из этих эпизодов. Выбраться из зоны вылета его команда пока не может, а «Урал» поднялся в первую половину таблицы. Будучи самой пропускающей командой лиги, по забитым голам «шмели» лидируют вместе с «Ростовом» и «Локомотивом».

Цифра

17 матчей — с 13 мая 2018 года — не забивал в РПЛ Заболотный.

Андрей Кузичев

Урал
3:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 726.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 10171 зритель
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновАлександр Точилин
Голы
Эрик Бикфалви16′
Антон Заболотный43′
Андрей Панюков(Николай Димитров)74′
Николай Димитров(Рафал Аугустыняк)84′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
35Сослан Джанаев
15Денис Кулаков
13Федор Кудряшов
27Михаил Меркулов
24Эльмир Набиуллин
37′
3Вараздат Ароян
45+2′
94Душан Лагатор
19Денис Поляков
16Кристиан Нобоа
10Эрик Бикфалви
9Антон Заболотный
6Рафал Аугустыняк
77Дмитрий Полоз
13Петрюс Бумаль
15Ибрагим Цаллагов
17Николай Димитров
79′90′
20Игорь Юрганов
36′
21Исламжан Насыров
17Андрей Мостовой
14Юрий Бавин
65′
34Тимофей Маргасов
80′
11Владимир Ильин
26Никита Калугин
20Андрей Панюков
79′
18Никита Бурмистров
76′
44Андрей Егорычев
87Александр Карапетян
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
19Удары (всего)11
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
8Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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