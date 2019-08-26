Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

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«Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 3:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 16 — с пенальти (1:0). А. Заболотный, 43 (1:1). Панюков, 74 (2:1). Димитров, 84 (3:1).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Насыров, 90), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Бавин (Ильин, 65), Панюков (Егорычев, 79).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов (Калугин, 80), Лагатор, Юрганов (Мостовой, 36), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Карапетян, 77), А. Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Набиуллин, 37. Ароян, 45+2. Димитров, 79.

Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

26 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Ключевые моменты

Не побеждавшие с 21 июля «шмели» начали игру решительно, и от пропущенного гола гостей отделяли считанные сантиметры. Маргасову удалось выбить мяч из-под ног принимавшего передачу в площади ворот Бавина, а Лагатор прервал потенциально голевой прострел Кулакова. Но следующее действие Юрганова в единоборстве с Бавиным привело к вмешательству ВАР, и посмотревший повтор Сергей Карасев указал на 11-метровую отметку. Возможно, после пенальти в исполнении Бикфалви президент «Урала» Григорий Иванов изменит свое отношение к видеоарбитрам.

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До пропущенного гола и какое-то время после него «Сочи» даже не помышлял о контригре, раз за разом нарываясь на прессинг соперника в центре поля. Постепенно картина стала меняться, но не так кардинально, чтобы Александр Точилин остался этим доволен. Наставник южан уже в первом тайме вместо игрока обороны бросил в бой нападающего Мостового, и перестройка принесла почти мгновенный результат. Если Нобоа чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол, то Заболотный воспользовался рикошетом после прострела Бурмистрова.

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Первый в сезоне гол сочинцев с игры вдохновил гостей, но уральцы пришли в себя и снова пошли в атаку большими силами. Результат же обеспечил Димитров. Сначала его подача помогла забить отличившемуся в третьем туре подряд Панюкову, а потом болгарин все сделал сам. Сместился с левого фланга в центр и запустил мяч в дальнюю «девятку».

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Шансов у Джанаева не было ни в одном из этих эпизодов. Выбраться из зоны вылета его команда пока не может, а «Урал» поднялся в первую половину таблицы. Будучи самой пропускающей командой лиги, по забитым голам «шмели» лидируют вместе с «Ростовом» и «Локомотивом».

Цифра

17 матчей — с 13 мая 2018 года — не забивал в РПЛ Заболотный.