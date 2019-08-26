Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3).
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3).
Чемпионат России.
«Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 3:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 16 — с пенальти (1:0). А. Заболотный, 43 (1:1). Панюков, 74 (2:1). Димитров, 84 (3:1).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Насыров, 90), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Бавин (Ильин, 65), Панюков (Егорычев, 79).
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов (Калугин, 80), Лагатор, Юрганов (Мостовой, 36), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Карапетян, 77), А. Заболотный, Полоз.
Предупреждения: Набиуллин, 37. Ароян, 45+2. Димитров, 79.
Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба — Москва), Демешко (Химки).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).
26 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.
Не побеждавшие с 21 июля «шмели» начали игру решительно, и от пропущенного гола гостей отделяли считанные сантиметры. Маргасову удалось выбить мяч
До пропущенного гола и
Первый в сезоне гол сочинцев с игры вдохновил гостей, но уральцы пришли в себя и снова пошли в атаку большими силами. Результат же обеспечил Димитров. Сначала его подача помогла забить отличившемуся в третьем туре подряд Панюкову, а потом болгарин все сделал сам. Сместился с левого фланга в центр и запустил мяч в дальнюю «девятку».
Шансов у Джанаева не было ни в одном из этих эпизодов. Выбраться из зоны вылета его команда пока не может, а «Урал» поднялся в первую половину таблицы. Будучи самой пропускающей командой лиги, по забитым голам «шмели» лидируют вместе с «Ростовом» и «Локомотивом».
17 матчей — с 13 мая 2018 года — не забивал в РПЛ Заболотный.
Андрей Кузичев
|Дмитрий Парфенов
|Александр Точилин
|Эрик Бикфалви
|16′
|Антон Заболотный
|43′
|Андрей Панюков(Николай Димитров)
|74′
|Николай Димитров(Рафал Аугустыняк)
|84′
|31
|Ярослав Годзюр
|35
|Сослан Джанаев
|15
|Денис Кулаков
|13
|Федор Кудряшов
|27
|Михаил Меркулов
|24
|Эльмир Набиуллин
37′
|3
|Вараздат Ароян
45+2′
|94
|Душан Лагатор
|19
|Денис Поляков
|16
|Кристиан Нобоа
|10
|Эрик Бикфалви
|9
|Антон Заболотный
|6
|Рафал Аугустыняк
|77
|Дмитрий Полоз
|13
|Петрюс Бумаль
|15
|Ибрагим Цаллагов
|17
|Николай Димитров
79′90′
|20
|Игорь Юрганов
36′
|21
|Исламжан Насыров
|17
|Андрей Мостовой
|14
|Юрий Бавин
65′
|34
|Тимофей Маргасов
80′
|11
|Владимир Ильин
|26
|Никита Калугин
|20
|Андрей Панюков
79′
|18
|Никита Бурмистров
76′
|44
|Андрей Егорычев
|87
|Александр Карапетян
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)