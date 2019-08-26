Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы по итогам седьмого тура РПЛ
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять команд по итогам седьмого тура Российской
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять команд по итогам седьмого тура Российской
Новичок РПЛ «Тамбов» не может выиграть уже четыре тура, после знаковой, но пока единственной, победы над «Спартаком» команда Александра Григоряна смогла набрать только одно очко и осела на 14-м месте. Домашняя встреча против «Динамо» еще раз обнажила проблемы тамбовчан — команда играет слаженно и создает моменты, но класс игроков соперника в итоге склоняет чашу весов в его сторону. В Саранске новичок
Действующий чемпион России «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне в гостевой игре с «Уфой». Обе команды имели достаточное количество моментов для взятия ворот, но в этом преуспел только уфимец Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота Андрея Лунева на 79-й минуте матча. «Зенит» в концовке устроил осаду ворот соперника и даже забил гол в компенсированное время, но главный арбитр встречи Сергей Иванов его отменил
Перед матчем в чемпионате России «Краснодар» был разгромлен греческим «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов и потерял
Несмотря на проблемы с составом, ЦСКА дает необходимый результат в чемпионате России. Уже в начале домашнего матча с грозненским «Ахматом» травму получил защитник Кирилл Набабкин, он пополнил и без того обширный список травмированных игроков армейского клуба. Однако потеря опытного футболиста не сказалась на исходе противостояния с грозненцами — вдохновенная игра и голы Марио Фернандеса, забившего во втором туре подряд, Николы Влашича и Федора Чалова позволили ЦСКА одержать крупную победу со счетом 3:0 и подтянуться на расстоянии одного балла к группе лидеров. «Ахмат» стабильными результатами похвастаться пока не может, клуб из Грозного осел на 12-м месте РПЛ.
В рамки плотного календаря «Спартак» попал уже в самом начале сезона: после минимального гостевого поражения от португальской «Браги» в рамках квалификации Лиги Европы
Выдав яркое начало сезона, «Ростов» сохранил пыл и продолжает держаться в группе лидеров. Команда Валерия Карпина в отчетном туре одержала домашнюю победу над неуступчивым казанским «Рубином», показав красивый атакующий футбол. Гости открыли счет на 15-й минуте после реализованного выхода один на один Евгением Марковым, но казанцы не смогли сдержать огромное количество атак, обрушившееся на ворота Юрия Дюпина, — на 29-й минуте счет сравнял один из лучших бомбардиров лиги Элдор Шомуродов, а победу ростовчанам в концовке второго тайма принес Александр Саплинов. Ростовчане показали, что готовы к конкуренции с признанными грандами РПЛ, тогда как «Рубин» взял небольшую паузу после яркого старта сезона и закрепился в середине таблицы.
«Оренбург» неважно начал нынешний сезон, набрав всего два очка в семи турах. В гостевом матче против тульского «Арсенала» команда Владимира Федотова могла рассчитывать хотя бы на ничью, но на гол Джордже Деспотовича хозяева ответили точными ударами Александра Ломовицкого и Евгения Луценко. Туляки с 13 очками уверенно идут в таблице вслед за ЦСКА, а «Оренбург» остался на 16-м месте.
Закрывал программу седьмого тура матч в Екатеринбурге, где местный «Урал» достаточно уверенно обыграл новичка РПЛ — «Сочи» (3:1). В составе уральцев голами отметились Эрик Бикфалви (с пенальти), Андрей Панюков и Николай Димитров, сочинцы смогли ответить только точным ударом Антона Заболотного. Заболотный недавно пополнил богатый список новичков «Сочи», но пока они не дают результат, коллектив с юга России, как и «Оренбург», еще ни разу не победил в чемпионате страны и идет на 15-м месте всего с тремя баллами. У «Урала» положение гораздо более выгодное — 10 очков и восьмое место.
Восьмой тур стартует 30 августа матчем между «Крыльями Советов» и «Динамо».