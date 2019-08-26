Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы по итогам седьмого тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Новичок РПЛ «Тамбов» не может выиграть уже четыре тура, после знаковой, но пока единственной, победы над «Спартаком» команда Александра Григоряна смогла набрать только одно очко и осела на 14-м месте. Домашняя встреча против «Динамо» еще раз обнажила проблемы тамбовчан — команда играет слаженно и создает моменты, но класс игроков соперника в итоге склоняет чашу весов в его сторону. В Саранске новичок бело-голубых Максимилиан Филипп отметился голом во втором матче подряд, а победу гостей более уверенной сделал Кирилл Панченко — 2:0. «Динамо» до отчетной встречи тоже долго не могло выиграть, учитывая сумму, потраченную на летнее усиление, победа москвичам была нужнее, благодаря ей они поднялись на 11-е место.

Действующий чемпион России «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне в гостевой игре с «Уфой». Обе команды имели достаточное количество моментов для взятия ворот, но в этом преуспел только уфимец Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота Андрея Лунева на 79-й минуте матча. «Зенит» в концовке устроил осаду ворот соперника и даже забил гол в компенсированное время, но главный арбитр встречи Сергей Иванов его отменил из-за нападения на вратаря «Уфы» Александра Беленова. Коллектив Вадима Евсеева набрал важные три очка и закрепился в середине турнирной таблицы, тогда как сине-бело-голубые, до этого единолично лидировавшие в турнире, подпустили целую группу преследователей.

Перед матчем в чемпионате России «Краснодар» был разгромлен греческим «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов и потерял из-за травмы своего главного креативщика Реми Кабелла. В таких условиях домашняя встреча с «Локомотивом» не сулила южанам ничего хорошего. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин, несмотря на проблемы команды Сергея Матвеева, выбрал осторожную схему с пятью защитниками и без Алексея Миранчука в старте. Гости быстро повели в счете после несильного удара Гжегожа Крыховяка и ошибки вратаря Матвея Сафонова, но «Краснодар» в конце первого тайма смог отыграться после точного удара головой Магомеда Шапи-Сулейманова. Во второй половине игры соперники показали вязкую игру с несколькими голевыми моментами, итоговый счет 1:1 можно назвать закономерным.

Несмотря на проблемы с составом, ЦСКА дает необходимый результат в чемпионате России. Уже в начале домашнего матча с грозненским «Ахматом» травму получил защитник Кирилл Набабкин, он пополнил и без того обширный список травмированных игроков армейского клуба. Однако потеря опытного футболиста не сказалась на исходе противостояния с грозненцами — вдохновенная игра и голы Марио Фернандеса, забившего во втором туре подряд, Николы Влашича и Федора Чалова позволили ЦСКА одержать крупную победу со счетом 3:0 и подтянуться на расстоянии одного балла к группе лидеров. «Ахмат» стабильными результатами похвастаться пока не может, клуб из Грозного осел на 12-м месте РПЛ.

«Оренбург» и «Сочи» до сих пор без побед

В рамки плотного календаря «Спартак» попал уже в самом начале сезона: после минимального гостевого поражения от португальской «Браги» в рамках квалификации Лиги Европы красно-белые провели сложный матч в Самаре против местных «Крыльев Советов». Москвичи владели небольшим преимуществом, Андре Шюррле был близок к очередному голу в составе нового клуба, но счет открыл лучший бомбардир текущего сезона самарец Александр Соболев, записавший на свой счет уже шестое взятие ворот. Переломить игру «Спартак» смог усилиями новичков — в начале второго тайма Джордан Ларссон сравнял счет, а победу в обоюдоострой концовке принес точный удар Гуса Тила. Игра в Самаре показала, что Олег Кононов смог вписать новых игроков в состав, благодаря чему «Спартак» одержал уже третью победу подряд в РПЛ.

Выдав яркое начало сезона, «Ростов» сохранил пыл и продолжает держаться в группе лидеров. Команда Валерия Карпина в отчетном туре одержала домашнюю победу над неуступчивым казанским «Рубином», показав красивый атакующий футбол. Гости открыли счет на 15-й минуте после реализованного выхода один на один Евгением Марковым, но казанцы не смогли сдержать огромное количество атак, обрушившееся на ворота Юрия Дюпина, — на 29-й минуте счет сравнял один из лучших бомбардиров лиги Элдор Шомуродов, а победу ростовчанам в концовке второго тайма принес Александр Саплинов. Ростовчане показали, что готовы к конкуренции с признанными грандами РПЛ, тогда как «Рубин» взял небольшую паузу после яркого старта сезона и закрепился в середине таблицы.

«Оренбург» неважно начал нынешний сезон, набрав всего два очка в семи турах. В гостевом матче против тульского «Арсенала» команда Владимира Федотова могла рассчитывать хотя бы на ничью, но на гол Джордже Деспотовича хозяева ответили точными ударами Александра Ломовицкого и Евгения Луценко. Туляки с 13 очками уверенно идут в таблице вслед за ЦСКА, а «Оренбург» остался на 16-м месте.

Закрывал программу седьмого тура матч в Екатеринбурге, где местный «Урал» достаточно уверенно обыграл новичка РПЛ — «Сочи» (3:1). В составе уральцев голами отметились Эрик Бикфалви (с пенальти), Андрей Панюков и Николай Димитров, сочинцы смогли ответить только точным ударом Антона Заболотного. Заболотный недавно пополнил богатый список новичков «Сочи», но пока они не дают результат, коллектив с юга России, как и «Оренбург», еще ни разу не победил в чемпионате страны и идет на 15-м месте всего с тремя баллами. У «Урала» положение гораздо более выгодное — 10 очков и восьмое место.