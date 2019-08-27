Аргентинский футболист отвергнет уговоры и откажется от переезда в Россию
Нападающий итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, вероятнее всего, отклонит улучшенное предложение от московского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.
Нападающий итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, вероятнее всего, отклонит улучшенное предложение от московского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 24-летний футболист не хочет переезжать в Россию.
Вместо этого он желает попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.
Ранее 26 августа сообщалось, что «Фиорентина» просит Симеоне принять приглашение «Динамо». В итальянском клубе рассчитывают продать аргентинца, при этом предложение москвичей его устраивает.
Симеоне — сын известного аргентинского тренера Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико». Форвард выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за клуб, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.