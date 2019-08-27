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00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Аргентинский футболист отвергнет уговоры и откажется от переезда в Россию

Нападающий итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, вероятнее всего, отклонит улучшенное предложение от московского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

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По информации источника, 24-летний футболист не хочет переезжать в Россию.

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Вместо этого он желает попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Ранее 26 августа сообщалось, что «Фиорентина» просит Симеоне принять приглашение «Динамо». В итальянском клубе рассчитывают продать аргентинца, при этом предложение москвичей его устраивает. Бело-голубые готовы платить самому Симеоне больше, чем он получает сейчас, однако форвард все равно не согласен на трансфер.

Симеоне — сын известного аргентинского тренера Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико». Форвард выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за клуб, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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