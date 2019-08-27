Аргентинский футболист отвергнет уговоры и откажется от переезда в Россию

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По информации источника, 24-летний футболист не хочет переезжать в Россию.

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Вместо этого он желает попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Ранее 26 августа сообщалось, что «Фиорентина» просит Симеоне принять приглашение «Динамо». В итальянском клубе рассчитывают продать аргентинца, при этом предложение москвичей его устраивает. Бело-голубые готовы платить самому Симеоне больше, чем он получает сейчас, однако форвард все равно не согласен на трансфер.