Сын Диего Симеоне входит в сферу интересов «Спартака»
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к нападающему итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает primocanale.it.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к нападающему итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает primocanale.it.
Как отмечает издание, другими претендентами на 24-летнего форварда являются клубы итальянской серии А «Кальяри» и «Верона». В материале говорится, что Симеоне не считает вариант со «Спартаком» предпочтительным, однако российский клуб намерен предложить игроку контракт на выгодных финансовых условиях.
Джованни Симеоне — сын известного в прошлом футболиста, а ныне тренера Диего Симеоне, с 2011 года возглавляющего мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне