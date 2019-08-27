Сын Диего Симеоне входит в сферу интересов «Спартака»

Как отмечает издание, другими претендентами на 24-летнего форварда являются клубы итальянской серии А «Кальяри» и «Верона». В материале говорится, что Симеоне не считает вариант со «Спартаком» предпочтительным, однако российский клуб намерен предложить игроку контракт на выгодных финансовых условиях.