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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Диего Симеоне входит в сферу интересов «Спартака»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к нападающему итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает primocanale.it.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, другими претендентами на 24-летнего форварда являются клубы итальянской серии А «Кальяри» и «Верона». В материале говорится, что Симеоне не считает вариант со «Спартаком» предпочтительным, однако российский клуб намерен предложить игроку контракт на выгодных финансовых условиях.

Джованни Симеоне — сын известного в прошлом футболиста, а ныне тренера Диего Симеоне, с 2011 года возглавляющего мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне Симеоне-младший провел 40 матчей за «Фиорентину», забил восемь голов. Ранее он выступал за аргентинские «Ривер Плейт» и «Банфилд», итальянский клуб «Дженоа».

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