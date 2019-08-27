«У вас и девушка одна на двоих?» Крыховяк — о Миранчуках и «Локомотиве»
Интервью с полузащитником «Локо» — о неприемлемой ошибке «железнодорожников», удивительном исчезновении Денисова и семи чудесах света.
Интервью с полузащитником «Локо» — о неприемлемой ошибке «железнодорожников», удивительном исчезновении Денисова и семи чудесах света.
Ещё в прошлом сезоне Крыховяк стал ключевым игроком «Локо». А в этом он ещё начал периодически забивать. Три гола в последних четырёх турах — это уже больше, чем за весь прошлый чемпионат.
Восемь месяцев назад Гжегош приходил к нам в редакцию и рассказал кучу историй из своей жизни до «Локо». Теперь же сконцентрировались именно на его российском этапе. Мы встретили поляка на базе «Локомотива» в Баковке. Сели в кабинете для теоретических занятий — напротив макета с фишками.
— Давайте
— С репетитором?
— Да. Занимаюсь раз в неделю по два часа — мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками,
— Шесть лет, — отвечает Рыбусь.
— Вот. Шесть лет, — констатирует Крыховяк, как бы объясняя, почему его соотечественник лучше знает русский.
— Что самое сложное в нашем языке?
— Когда я разговариваю на польском, даже не задумываюсь, насколько он непростой. В русском для меня самая большая проблема — окончания. Они меня добивают! Не хочу говорить, как робот. Сейчас стараюсь уже смотреть фильмы на русском. Может, дойдёт и до книг. А вообще, когда начинаешь говорить и люди тебя понимают, ты уже счастлив.
— К нам в редакцию на днях заходил Лука Джорджевич. Увидев вашу фотографию, сказал, что теперь вы другой.
— В том смысле, что бородатый? Вот что делает с людьми год в России (смеётся).
— В какой момент прошлого сезона вы поняли, что хотите здесь остаться?
— Кажется, месяца через
— О продлении контракта быстро договорились?
— Там был пункт: я играю в
— Несмотря на это, вас хотел
— Мне звонили
— В прошлом сезоне ЛЧ «Локомотив» провалился. Почему?
— Всё дело в деталях. Если хочешь хорошо выступать в ЛЧ, то должен быть сконцентрирован все 90 минут, бороться за каждый мяч. Возьмём матч с «Динамо» — так нельзя: мы настолько плохо играли в первой тайме, особенно в первые 20 минут, а во втором показали отличный футбол. Порой, когда соперник забивает первым, этого достаточно, чтобы игра закончилась не в нашу пользу. Этого нельзя допускать! Талант у нашей команды есть, важно не терять концентрацию.
— У вас есть ответ, почему команда не может быть сконцентрирована все 90 минут?
— Это психология каждого. Нельзя начинать игру с мыслью, что мяч сам придёт к тебе в ноги. Нельзя думать, что играть будет просто. В матче с «Динамо» нам забили через три минуты — это просто недопустимо. Для нас важно грамотно выстраивать игру в обороне. И бегать — много бегать. Нельзя думать: «Ай, я не побегу за ним — он всё равно не забьёт». Нет, надо быть готовым ко всему.
— Это проблема всей команды или отдельно взятых игроков?
— Скорее проблема отдельных матчей. Мы фантастически сыграли против «Урала» и «Зенита». Можем же не терять концентрацию все 90 минут. Вот так и надо в каждой игре.
— Раньше вы играли с Игорем Денисовым, сейчас — с Дмитрием Бариновым. Разница ощущается?
— Мы с Денисовым сыграли много игр вместе, но считаю, что один игрок не может принципиально изменить тактику команды. Сейчас мы действуем так же, как и в прошлом году. Баринов очень похож на Денисова: он борец, много бегает. Каждой команде нужен такой игрок.
— Вы были удивлены тем, как исчез Денисов?
— Да, это было довольно быстро. Но причин я не знаю.
— Были слухи, что он ушёл в запой.
— Ха, вы говорите это поляку, а он русский! (Смеётся.).
— Денисов попрощался с командой?
— Нет.
— Как думаете, он ещё мог бы поиграть?
— На тренировках он выглядел здоровым и крепким — так что вполне. Не знаю, что повлияло на его решение.
— Болельщики теперь боятся, что исчезнет другой ключевой игрок — Кверквелия. (Защитник не провёл на поле ни минуты в этом сезоне, хотя о травме не сообщалось. — Прим. «Чемпионата».)
— Надеюсь, что с ним не произойдёт похожей ситуации (смеётся). Для нас он очень важный игрок — Саба это показал своей игрой в прошлом сезоне. В футболе так бывает: сегодня играешь, завтра нет.
— Миранчуки готовы к серьёзным европейским клубам?
— Я с ними много общаюсь о деталях на поле. Кстати, странно, что в разговоре всегда речь сразу о двух братьях. Важно понимать, насколько они разные. Лёша
— Изначально казалось, что Алексей намного превосходит брата. Теперь такого ощущения уже нет?
— В России
— Вы согласитесь, что «Локомотив» сильно зависим от Миранчуков?
— Еще бы. Это половина нашей атаки. У них очень хорошая связь между собой. Они фантастические игроки, но могут выступать еще лучше. Им нужно чаще идти в штрафную, а не всё время просить мяч в ногу.
— Победный гол в ворота «Динамо» это подтвердил.
— Именно. Им нужно находиться в штрафной, так они будут забивать ещё больше. Я и им об этом говорил напрямую. Один из братьев мне недавно сказал, что я всё время на негативе, но это не так. У них большой потенциал. Его реализация — вопрос опыта и деталей.
— Учитывая связь Миранчуков, им было бы тяжело показывать такой же футбол, окажись они в разных командах?
— Вряд ли, хотя они действительно всё делают вдвоем. Когда я только пришёл в «Локомотив», то даже спросил: «У вас и девушка одна на двоих?» Это сумасшествие
— Кажется, что Сёмин даёт футболистам больше свободы на поле, а не чётко привязывает игроков к позициям. Это так?
— Тренер позволяет играть, как мы чувствуем. Иногда у нас действительно есть возможность удивить соперника и мы этим пользуемся. Если речь о 30 метрах до ворот соперника, то можно импровизировать. Опять же, тут важно, чтобы
— Вы играли в том числе за «Севилью» и «ПСЖ». Там футболисты более жёстко привязаны к своим позициям?
— Особых отличий не было. Там ты тоже мог делать то, что считаешь нужным. Особенно это касается атаки. В этом плане важнее сохранять структуру, когда теряешь мяч. Здесь все должны чётко понимать требования.
— Было немного удивительно, что в матче с «Крыльями» именно вы рванули вперёд и забили победный гол, а не
— Если есть возможность идти вперёд, то нужно это делать.
— Если не брать стандартные положения, то вы обычно не входите в штрафную соперника?
— Могу немного войти, просто не до середины и тем более не до лицевой. Как правило, оказываюсь
— Какое качество вы могли бы выделить у Сёмина?
— Окрытый для футболистов и позитивный. В моей карьере были тренеры, которые были постоянно недовольны. Такое плохо сказывается на команде. При этом Сёмин не терпит поражений.
— Как это проявляется?
— Он нервничает. Тут либо белое, либо чёрное. Если побеждаешь, то можешь делать
— Мы слышали, что у Сёмина свой подход и свои привычки. Могли бы привести пример?
— Если побеждаем, то затем полностью повторяем тренировки.
— Вас это удивляет?
— Нет. Удивило другое.
— А у вас есть
— У меня нет. Не знаю, как у других игроков.
— Смолов нам рассказывал, что выходит последним из автобуса, если играет в основе.
— Теперь главное, чтобы такой же традиции не появилось у других игроков «Локо» (смеётся).
— Вы посетили семь новых чудес света:
— Да, в
— Что больше всего восхитило?
—
— Тяжело дышать?
— Да. Мы потом добрались до горы семи цветов, которая находится на высоте 5 тысяч метров. Я посмотрел на моего друга — настолько бледным я его никогда не видел. Он словно заболел. В
— Говорят, что вы улетаете
— Да, обожаю путешествовать. Когда я последний раз общался с психологом, то он сказал мне: «Когда у тебя постоянно тренировки, игры, массаж, зал, растяжки, то важно отдыхать как тебе нравится». Для меня не проблема взять билеты на самолёт и улететь
— Сколько стран уже посетили?
— Много. Например, в Европе не был лишь в 5−6 государствах. А ещё не был на Северном полюсе. Вот, кстати, ещё туда с удовольствием съезжу.