«У вас и девушка одна на двоих?» Крыховяк — о Миранчуках и «Локомотиве»

Источник: Чемпионат.com

Ещё в прошлом сезоне Крыховяк стал ключевым игроком «Локо». А в этом он ещё начал периодически забивать. Три гола в последних четырёх турах — это уже больше, чем за весь прошлый чемпионат.

Восемь месяцев назад Гжегош приходил к нам в редакцию и рассказал кучу историй из своей жизни до «Локо». Теперь же сконцентрировались именно на его российском этапе. Мы встретили поляка на базе «Локомотива» в Баковке. Сели в кабинете для теоретических занятий — напротив макета с фишками.

— Давайте по-английски, — сказал первым делом Крыховяк. — Я могу говорить и по-русски, но это чуть сложнее. Хотя язык учу.

— С репетитором?

— Да. Занимаюсь раз в неделю по два часа — мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками, где-то в городе. Всегда стараюсь использовать свои знания. Русский очень похож на польский, что значительно облегчает жизнь. В крайнем случае прошу Рыбуся подсказать. (Мимо проходит Рыбусь. — Прим. «Чемпионата»). Эй, Мацей, сколько ты уже живёшь в России?

— Шесть лет, — отвечает Рыбусь.

— Вот. Шесть лет, — констатирует Крыховяк, как бы объясняя, почему его соотечественник лучше знает русский.

— Что самое сложное в нашем языке?

— Когда я разговариваю на польском, даже не задумываюсь, насколько он непростой. В русском для меня самая большая проблема — окончания. Они меня добивают! Не хочу говорить, как робот. Сейчас стараюсь уже смотреть фильмы на русском. Может, дойдёт и до книг. А вообще, когда начинаешь говорить и люди тебя понимают, ты уже счастлив.



— К нам в редакцию на днях заходил Лука Джорджевич. Увидев вашу фотографию, сказал, что теперь вы другой.

— В том смысле, что бородатый? Вот что делает с людьми год в России (смеётся).

— В какой момент прошлого сезона вы поняли, что хотите здесь остаться?

— Кажется, месяца через три-четыре. Начало сезона выдалось непростым. Очень важно, что этот сезон мы начали намного лучше.

— О продлении контракта быстро договорились?

— Там был пункт: я играю в стольких-то играх, и автоматически активируется опция выкупа. Проблем не было — я отыграл необходимое количество матчей спустя четыре месяца в «Локо».

— Несмотря на это, вас хотел кто-нибудь купить за это время?

— Мне звонили какие-то люди, но они всегда слышали один ответ — «нет».

Недопустимо, «десятка»

— В прошлом сезоне ЛЧ «Локомотив» провалился. Почему?

— Всё дело в деталях. Если хочешь хорошо выступать в ЛЧ, то должен быть сконцентрирован все 90 минут, бороться за каждый мяч. Возьмём матч с «Динамо» — так нельзя: мы настолько плохо играли в первой тайме, особенно в первые 20 минут, а во втором показали отличный футбол. Порой, когда соперник забивает первым, этого достаточно, чтобы игра закончилась не в нашу пользу. Этого нельзя допускать! Талант у нашей команды есть, важно не терять концентрацию.

— У вас есть ответ, почему команда не может быть сконцентрирована все 90 минут?

— Это психология каждого. Нельзя начинать игру с мыслью, что мяч сам придёт к тебе в ноги. Нельзя думать, что играть будет просто. В матче с «Динамо» нам забили через три минуты — это просто недопустимо. Для нас важно грамотно выстраивать игру в обороне. И бегать — много бегать. Нельзя думать: «Ай, я не побегу за ним — он всё равно не забьёт». Нет, надо быть готовым ко всему.

— Это проблема всей команды или отдельно взятых игроков?

— Скорее проблема отдельных матчей. Мы фантастически сыграли против «Урала» и «Зенита». Можем же не терять концентрацию все 90 минут. Вот так и надо в каждой игре.

— Раньше вы играли с Игорем Денисовым, сейчас — с Дмитрием Бариновым. Разница ощущается?

— Мы с Денисовым сыграли много игр вместе, но считаю, что один игрок не может принципиально изменить тактику команды. Сейчас мы действуем так же, как и в прошлом году. Баринов очень похож на Денисова: он борец, много бегает. Каждой команде нужен такой игрок.

— Вы были удивлены тем, как исчез Денисов?

— Да, это было довольно быстро. Но причин я не знаю.

— Были слухи, что он ушёл в запой.

— Ха, вы говорите это поляку, а он русский! (Смеётся.).

— Денисов попрощался с командой?

— Нет.

— Как думаете, он ещё мог бы поиграть?

— На тренировках он выглядел здоровым и крепким — так что вполне. Не знаю, что повлияло на его решение.

— Болельщики теперь боятся, что исчезнет другой ключевой игрок — Кверквелия. (Защитник не провёл на поле ни минуты в этом сезоне, хотя о травме не сообщалось. — Прим. «Чемпионата».)

— Надеюсь, что с ним не произойдёт похожей ситуации (смеётся). Для нас он очень важный игрок — Саба это показал своей игрой в прошлом сезоне. В футболе так бывает: сегодня играешь, завтра нет.

— Миранчуки готовы к серьёзным европейским клубам?

— Я с ними много общаюсь о деталях на поле. Кстати, странно, что в разговоре всегда речь сразу о двух братьях. Важно понимать, насколько они разные. Лёша всё-таки «десятка».

— Изначально казалось, что Алексей намного превосходит брата. Теперь такого ощущения уже нет?

— В России почему-то считают: если забил — значит ты лучший игрок. Ваши слова — фантастический пример такого убеждения. В реальности оно так не работает. Лучший — это не обязательно тот, кто забил больше. Например, Антон отличался чаще в прошлом году, но братьев сравнивать вообще не стоит. Они в разных манерах действуют. Как выбирать между форвардом и «десяткой»?

— Вы согласитесь, что «Локомотив» сильно зависим от Миранчуков?

— Еще бы. Это половина нашей атаки. У них очень хорошая связь между собой. Они фантастические игроки, но могут выступать еще лучше. Им нужно чаще идти в штрафную, а не всё время просить мяч в ногу.

— Победный гол в ворота «Динамо» это подтвердил.

— Именно. Им нужно находиться в штрафной, так они будут забивать ещё больше. Я и им об этом говорил напрямую. Один из братьев мне недавно сказал, что я всё время на негативе, но это не так. У них большой потенциал. Его реализация — вопрос опыта и деталей.

— Учитывая связь Миранчуков, им было бы тяжело показывать такой же футбол, окажись они в разных командах?

— Вряд ли, хотя они действительно всё делают вдвоем. Когда я только пришёл в «Локомотив», то даже спросил: «У вас и девушка одна на двоих?» Это сумасшествие какое-то. Братья ведь уже не живут вместе?

Штрафная, «День победы»

— Кажется, что Сёмин даёт футболистам больше свободы на поле, а не чётко привязывает игроков к позициям. Это так?

— Тренер позволяет играть, как мы чувствуем. Иногда у нас действительно есть возможность удивить соперника и мы этим пользуемся. Если речь о 30 метрах до ворот соперника, то можно импровизировать. Опять же, тут важно, чтобы кто-то был в штрафной. Если нападающий уходит налево, а «десятка» — направо, то все играют в футбол и никто не забивает. Необходим баланс.

— Вы играли в том числе за «Севилью» и «ПСЖ». Там футболисты более жёстко привязаны к своим позициям?

— Особых отличий не было. Там ты тоже мог делать то, что считаешь нужным. Особенно это касается атаки. В этом плане важнее сохранять структуру, когда теряешь мяч. Здесь все должны чётко понимать требования.

— Было немного удивительно, что в матче с «Крыльями» именно вы рванули вперёд и забили победный гол, а не кто-то из группы атаки.

— Если есть возможность идти вперёд, то нужно это делать. Кто-то из полузащитников должен был подключаться. Просто не всегда будешь врываться в штрафную, ведь потом ещё 50 метров бежать назад, чтобы обороняться.

— Если не брать стандартные положения, то вы обычно не входите в штрафную соперника?

— Могу немного войти, просто не до середины и тем более не до лицевой. Как правило, оказываюсь где-то перед штрафной. Обычно у нас всё-таки есть нападающий, «десятка» или вингеры для этого.

— Какое качество вы могли бы выделить у Сёмина?

— Окрытый для футболистов и позитивный. В моей карьере были тренеры, которые были постоянно недовольны. Такое плохо сказывается на команде. При этом Сёмин не терпит поражений.

— Как это проявляется?

— Он нервничает. Тут либо белое, либо чёрное. Если побеждаешь, то можешь делать что-угодно. Но вот если уступить…

— Мы слышали, что у Сёмина свой подход и свои привычки. Могли бы привести пример?

— Если побеждаем, то затем полностью повторяем тренировки.

— Вас это удивляет?

— Нет. Удивило другое. Как-то раз сказал Хёведесу перед игрой: «Странно, сегодня песня “День победы” не звучала». Прошло немного времени, и песню всё-таки поставили. В футболе делают всё возможное ради победы. Не хочется же, чтобы после игры сказали, что мы уступили, потому что не послушали песню «День победы».

— А у вас есть какие-то суеверия?

— У меня нет. Не знаю, как у других игроков.

— Смолов нам рассказывал, что выходит последним из автобуса, если играет в основе.

— Теперь главное, чтобы такой же традиции не появилось у других игроков «Локо» (смеётся).

Мачу-Пикчу, гора семи цветов

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Mialem szczescie zobaczyc siedem cudow swiata, kazde z tych miejsc jest niewiarygodne i warte pozdrozy. Zdjecia sa w kolejnosci od miejsca ktore zrobilo na mnie najwieksze wrazenie. A Wy ktory z cudow swiata mieliscie okazje zobaczyc ? #machupicchu #corcovado #tajmahal #greatwallofchina?? #lacoliseum #petra #chichenitza #travelgram #aroundtheword #wondersoftheworld #travel #seetheworld?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/grzegorz.krychowiak/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Grzegorz Krychowiak</a> (@grzegorz.krychowiak) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-16T13:22:32+00:00">16 Июн 2019 в 6:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы посетили семь новых чудес света: Мачу-Пикчу, статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал, Великая китайская стена, Колизей, Петра, Чичен-Ица. Этим летом закрыли список. У вас была цель съездить во все эти места?

— Да, в какой-то степени. У меня есть друг, который тоже много ездит. Я был так счастлив, что мне удалось сгонять во все семь чудес раньше него. У нас с ним было соревнование. Мне потребовалось на все два года. Точнее, одно место я посетил ещё 10 лет назад, а на остальные ушло два года.

— Что больше всего восхитило?

— Мачу-Пикчу. Невероятное место! Да и вообще Перу — классная страна, очень натуральная. Я там провёл всего три дня, но меня впечатлило. А эти горы…

— Тяжело дышать?

— Да. Мы потом добрались до горы семи цветов, которая находится на высоте 5 тысяч метров. Я посмотрел на моего друга — настолько бледным я его никогда не видел. Он словно заболел. В какой-то момент мне пришла в голову идея — пробежаться. Пять секунд и я просто умер.

— Говорят, что вы улетаете куда-нибудь отдыхать, если есть хотя бы три дня. Это правда?

— Да, обожаю путешествовать. Когда я последний раз общался с психологом, то он сказал мне: «Когда у тебя постоянно тренировки, игры, массаж, зал, растяжки, то важно отдыхать как тебе нравится». Для меня не проблема взять билеты на самолёт и улететь куда-нибудь. При этом я не езжу два раза в одно место.