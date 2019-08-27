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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду

Красно-белые сохранят вратарскую бригаду в нынешнем виде.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», в «Спартаке» на сегодняшний день приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова, несмотря на то, что обсуждения и консультации на эту тему активно шли все последние дни и достигли пика вечером в понедельник.

Причиной возможного ухода Селихова стало сильное желание самого голкипера получать стабильную игровую практику. В воротах «Спартака» на старте сезона очень уверенно выглядит Александр Максименко (ни одной результативной ошибки, регулярные спасения), в связи с чем перспективы восстановившегося от травмы Селихова становились неочевидными.

Интерес к голкиперу проявляли «Крылья Советов» и «Урал» — эти клубы не могли потянуть зарплату Селихова (1,3 миллиона евро), но «Спартак» в случае аренды продолжал бы платить порядка 70 процентов суммы.

Тем не менее, на момент утра вторника в «Спартаке» решили не отпускать Селихова из-за опасений, связанных с составом вратарской бригады. По нашим данным, таково, в частности, мнение гендиректора клуба Томаса Цорна. Максименко 21 год, в таком возрасте нельзя исключать спады. Дублером молодого голкипера в случае ухода Селихова стал бы возрастной Артем Ребров (35 лет). Трансфер Селихова в такой ситуации выглядит стратегически рискованным ходом, от которого «Спартак» ничего не выиграет. Красно-белые по-прежнему доверяют 25-летнему вратарю, который еще недавно считался безоговорочно первым номером, его не списывают со счетов и в разумных пределах готовы ждать. Претензий по самоотдаче на тренировках к футболисту нет. Хотя очевидно, что дверь в основной состав вряд ли возможно открыть, пока безупречно действует Максименко.

Многое по-прежнему будет зависеть от мнения самого Селихова. Однако в ходе переговоров с руководством позиция голкипера, вероятно, стала менее радикальный. На данный момент прогноз по поводу ухода — негативный. Но до закрытия трансферного окна в России остается еще неделя. (Дмитрий Симонов).

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