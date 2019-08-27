Жоау Мариу прошел медосмотр в «Локомотиве»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу сегодня утром прошел медосмотр в «Локомотиве», сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу сегодня утром прошел медосмотр в «Локомотиве», сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации «СЭ», аренда будет рассчитана на один сезон, у «Локо» будет право выкупа игрока за 18 миллионов евро. Сделка будет завершена сегодня.
В социальных сетях вечером понедельника появилось фото с 26-летним португальцем. Футболист сделал его в аэропорту после прилета в Москву.
В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.