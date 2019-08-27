Жоау Мариу прошел медосмотр в «Локомотиве»

Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», аренда будет рассчитана на один сезон, у «Локо» будет право выкупа игрока за 18 миллионов евро. Сделка будет завершена сегодня.

В социальных сетях вечером понедельника появилось фото с 26-летним португальцем. Футболист сделал его в аэропорту после прилета в Москву.