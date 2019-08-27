Стадион «Ростов-Арена» вновь побил рекорд по посещаемости
Матч седьмого тура Российской
Матч седьмого тура Российской
Как пишет ИА «Чемпионат-Ростов», матчи против столичного «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» посетили 35 тыс. 865 и 28 тыс. 674 зрителя, соответственно.
Следующий домашний матч «Ростова» намечен на 15 сентября. На поле ростовского стадиона выйдут
ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее РПЛ установила рекорд посещаемости матчей первого тура сезона 2019/20. Восемь матчей посетили 183 тыс. 617 зрителей. Самым же посещаемым в истории чемпионатов России по футболу признан сезон-2018/19. 240 игр турнира посетили 4 млн 36 тыс. 196 футбольных фанатов.