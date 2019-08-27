Стадион «Ростов-Арена» вновь побил рекорд по посещаемости

Источник: РИА "Новости"

Как пишет ИА «Чемпионат-Ростов», матчи против столичного «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» посетили 35 тыс. 865 и 28 тыс. 674 зрителя, соответственно.

Следующий домашний матч «Ростова» намечен на 15 сентября. На поле ростовского стадиона выйдут жёлто-синие и игроки грозненского «Ахмата».