Юрий Семин: Миранчук и «Барселона»? Пусть сначала с «Ростовом» хорошо сыграет

Источник: Спорт-Экспресс

Проходных матчей у нас не было. И не будет

— Я доволен работой игроков в начале сезона. Они — молодцы, — говорит Семин. — Отдельные ребята из отпуска вышли достаточно поздно, не все проходили тренировочные сборы, подготовка не была однородной. Самое важное, что мы быстро сплотились и набрали необходимые кондиции. На мой взгляд, стартовали на хорошем уровне. Отдельные матчи нашим болельщикам понравились. Самое важное, что бьемся за каждый мяч, за каждое очко. При этом этот чемпионат очень, очень сложный. Борьба тяжелейшая.

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— На вашей памяти была такая плотность в таблице после 7-го тура?

— Я такого не помню. Практически все команды укрепились как никогда сильно. Посмотрите, какие фигуры есть в «Зените», «Динамо», «Спартаке». Стал взрослее ЦСКА. Да и как «Ростов» изменился в плане баланса всех линий. Но ведь это очень хорошо. И для болельщиков, и для лиги, и вообще для всего российского футбола. За последние годы впервые сложилась такая большая группа равных по своей силе команд. Этот чемпионат — сильнейший за многие годы.

— Поражение в дерби с ЦСКА — единственное, что огорчило в первых турах?

— Я бы не говорил так однозначно. Да, конечно, та неудача нас расстроила. Но тогда между собой встречались равные команды, а в таких играх многое решает удача, которая в нужный момент может тебе помочь или отвернуться. Мы на фоне ЦСКА выглядели очень достойно. И вообще у нас не было ни одного матча, который легко дал очки. И, думаю, что уже и не будет. Мы должны готовиться к тому, что в любой встрече победа придет только при максимальной концентрации.

Сафонов — самый талантливый вратарь России

Источник: РИА

— В субботу «Краснодар» смотрелся немного живее во втором тайме, хотя «быки» выступают в жесточайшем графике. Почему так вышло?

— Да, у соперника очень тяжелый календарь. Но я бы не сказал, что «Краснодар» создал больше моментов, чем мы. Примерно на равных игра прошла. У нас перед матчем имелся ряд объективных проблем. Во-первых, не могли выйти на поле крайние защитники, во-вторых, неожиданно отравился Алексей Миранчук. Мы полностью перестроились, причем в последний момент. Но ребята молодцы: с листа провели очень хороший матч.

— Удивились ляпу Сафонова в самом начале?

— А я всегда говорю: по воротам надо бить. Когда есть удары, тогда у вратаря появляются сложности. Но там же случился небольшой рикошет от игрока «Краснодара». Мяч чуть-чуть поменял направление. Может быть, Сафонов в этот момент не перестроился или не так среагировал. А вообще Матвей — самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России.

— Одареннее Максименко?

— Думаю, да — это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов — один из самых талантливых.

— Помните, чтобы Овчинников или Нигматуллин допускали подобные промахи в начале своих карьер?

— Я не считаю, что это ошибка. Там было, повторю, изменение траектории полета мяча.

Миранчуки должны выступать здесь — в «Локомотиве»

— Не рискованно ли было выпускать нездорового Миранчука во втором тайме?

— Мы с ним говорили на эту тему. Обговорили количество минут, которые он в состоянии провести на поле. И вышел Алексей блестяще.

— Оба брата вообще блестяще проводят начало сезона. Такими темпами зимой будет очень сложно их удержать — тем более, и руководство клуба не скрывает, что готово продать Миранчуков в случае появления хорошего предложения.

— Никакой сложности в этом не вижу. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах.

Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость?

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— Многие с вами не согласятся…

— Но вы же мне звоните, мое мнение спрашиваете. Эти ребята что-то выиграли в Европе? Выросли как футболисты для сборной? Нет, не выиграли и не выросли. Так что на мой взгляд, и с учетом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в «Локомотиве», и радовать наших болельщиков. Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Звезды должны радовать нас здесь.

— На днях появилась информация, что за Алексеем следит «Барселона». Как Миранчук мог бы смотреться рядом с Месси?

— За братьями все следят — и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне.

Матчи Лиги чемпионов хочу играть в Черкизове

— С Жоау Мариу трансфер с вами согласовывали? Это игрок в опорную зону?

— Его нет еще, когда появится — я выскажусь. Замечу только, что хорошему игроку, который придет в «Локомотив», мы всегда место найдем. Но только если это, повторю, качественный футболист.

— «Локомотиву» еще нужно усиливаться, чтобы выполнить задачу в Лиге чемпионов?

— А какую задачу?

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— Выйти из группы, насколько я понимаю.

— Цель — выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы… Кто у нас последний проходил в плей-офф?

— «Зенит» в сезоне-2015/16.

— «Локомотив» тоже как-то один раз такое сделал. Ведь это очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьевки, имена соперников. Вот тогда и вернемся к этому вопросу.

— Вы хотите в соперники команды, против которых можно зацепиться за очки, или топ-клубы, чей приезд способен заполнить «Лужники»?

— Мне хочется получить тех, кого можем победить. А играть хочется на своем родном стадионе.

— То есть вы против истории с флагманской ареной страны? Только Черкизово?

— Я здесь на стороне футболистов, исхожу из того, где им удобнее. На «РЖД Арене» им все знакомо, потрясающее поле, здесь ребятам комфортно. Так понимаю, что в Черкизове их все устраивает.

Не удивился вызову Смолова в сборную

Источник: РИА "Новости"

— В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива». Вы с ним регулярно обсуждаете кандидатов в национальную команду?

— Можем общаться в любое время. Мы с Черчесовым — единомышленники во многих моментах, он в свое играл у меня (в сезоне-1988 в высшей лиге СССР. — Прим. А. Р.). Нередко созваниваемся и говорим на ту или иную тему.

— Смолов, забивший в шести турах два гола и еще один в Суперкубке страны, вызван, а, например, Соболев, на счету которого шесть мячей, нет.

— Я не удивлен. Смолов сейчас много работает и рано или поздно свое забьет. Он выполняет очень много черновой работы, которую раньше не делал. На это Черчесов, я так думаю, и обращает внимание, поэтому пригласил Федора.

— Пауза на встречи сборных не выбьет «Локомотив» из ритма? Будете проводить контрольные матчи?