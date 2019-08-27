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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее время может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев.

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Источник: РИА "Новости"

Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года. В марте текущего года после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, однако клуб её не принял. по окончании сезона-2018/2019 Адиев покинул «Анжи».

«Ахмат» набрал 7 очков в 7 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар». набравший 14 очков в 7 матчах.

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