Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года. В марте текущего года после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, однако клуб её не принял. по окончании сезона-2018/2019 Адиев покинул «Анжи».