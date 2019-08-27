Футболист Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Источник: AP 2019

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, оно также предусматривает право на выкуп футболиста.

«Решение о переходе не было сложным для меня, для меня большая честь присоединиться к “Локомотиву”. Я очень рад оказаться здесь, задача — выиграть чемпионат, здорово выступить в Лиге чемпионов. Консультировался с Эдером (португальский нападающий “Локомотив” — прим. ТАСС), конечно, он сказал, что здесь потрясающая атмосфера, которая поможет нам добиться побед», — сказал футболист.

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Жоау Мариу перешел в «Интер» зимой 2016 года из португальского «Спортинга», в составе которого в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка страны. Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском «Вест Хэме». Всего в составе «Интера» полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.