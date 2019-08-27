Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лион
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Олимпиакос П
Футбол. Зарубежный
26.08
Интер
Лечче
40
Футбол. Зарубежный
28.08
Лилль
Сент-Этьен
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
21:01 (мск), источник: ТАСС

Футболист Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Жоау Мариу перешел из итальянского «Интера» в российский «Локомотив» (Москва) на правах аренды. 26-летний полузащитник был представлен в качестве игрока «Локомотива» на площади перед стадионом в присутствии порядка 300 человек, где он подписал контракт.

Наверх
Источник: AP 2019

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, оно также предусматривает право на выкуп футболиста.

«Решение о переходе не было сложным для меня, для меня большая честь присоединиться к “Локомотиву”. Я очень рад оказаться здесь, задача — выиграть чемпионат, здорово выступить в Лиге чемпионов. Консультировался с Эдером (португальский нападающий “Локомотив” — прим. ТАСС), конечно, он сказал, что здесь потрясающая атмосфера, которая поможет нам добиться побед», — сказал футболист.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Жоау Мариу перешел в «Интер» зимой 2016 года из португальского «Спортинга», в составе которого в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка страны. Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском «Вест Хэме». Всего в составе «Интера» полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами.

В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Чемпионат»: «Ахмат» в ближайшее время может уволить Рахимова
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Юрий Семин рассказал об интересе «Барселоны» к Алексею Миранчуку
Зачем бойцы ММА троллят Хабиба Нурмагомедова перед боем с Порье
Назначена судейская бригада на матч «Спартак» — «Зенит» в РПЛ
Нападающий «Краснодара» продолжит карьеру в румынском клубе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь