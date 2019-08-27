Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет с использованием VAR

Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный арбитр — Павел Кукуян (Сочи). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Сергей Карасев (Москва). Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, начало — 19:00 мск.

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Также система VAR будет использована на матче между московским «Локомотивом» и «Ростовом» в субботу, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург), ассистентами назначены Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным арбитром будет Алексей Матюнин (Москва), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Вилков.

Восьмой тур начнется в пятницу матчем между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо», главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В субботу Игорь Панин (Дмитров) будет главным арбитром на встрече «Уфа» — «Оренбург», Николай Волошин (Смоленск) — на матче «Рубин» (Казань) — «Сочи», Карасев — на игре «Ахмат» (Грозный) — «Тамбов».