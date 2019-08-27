Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет с использованием VAR
ТАСС, 27 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на встрече восьмого тура Российской
ТАСС, 27 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на встрече восьмого тура Российской
Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный арбитр — Павел Кукуян (Сочи). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Сергей Карасев (Москва). Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, начало — 19:00 мск.
Также система VAR будет использована на матче между московским «Локомотивом» и «Ростовом» в субботу, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург), ассистентами назначены Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным арбитром будет Алексей Матюнин (Москва), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Вилков.
Восьмой тур начнется в пятницу матчем между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо», главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В субботу Игорь Панин (Дмитров) будет главным арбитром на встрече «Уфа» — «Оренбург», Николай Волошин (Смоленск) — на матче «Рубин» (Казань) — «Сочи», Карасев — на игре «Ахмат» (Грозный) — «Тамбов».
В воскресенье Алексей Сухой (Люберцы) рассудит екатеринбургский «Урал» и «Краснодар», Евгений Турбин (Дмитров) — тульский «Арсенал» и ЦСКА.