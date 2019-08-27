Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг
Динамо З
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Янг Бойз
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Краснодар
Олимпиакос П
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Лион
10
Футбол. Зарубежный
28.08
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
28.08
Ницца
Марсель
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
21:29 (мск), источник: ТАСС

Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет с использованием VAR

ТАСС, 27 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на встрече восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный арбитр — Павел Кукуян (Сочи). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Сергей Карасев (Москва). Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, начало — 19:00 мск.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Также система VAR будет использована на матче между московским «Локомотивом» и «Ростовом» в субботу, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург), ассистентами назначены Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным арбитром будет Алексей Матюнин (Москва), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Вилков.

Восьмой тур начнется в пятницу матчем между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо», главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В субботу Игорь Панин (Дмитров) будет главным арбитром на встрече «Уфа» — «Оренбург», Николай Волошин (Смоленск) — на матче «Рубин» (Казань) — «Сочи», Карасев — на игре «Ахмат» (Грозный) — «Тамбов».

В воскресенье Алексей Сухой (Люберцы) рассудит екатеринбургский «Урал» и «Краснодар», Евгений Турбин (Дмитров) — тульский «Арсенал» и ЦСКА.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Интера»
«Чемпионат»: «Ахмат» в ближайшее время может уволить Рахимова
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Юрий Семин рассказал об интересе «Барселоны» к Алексею Миранчуку
Российский теннисист обыграл восьмую ракетку мира на US Open
Нападающий «Краснодара» продолжит карьеру в румынском клубе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь