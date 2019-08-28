Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец Жоау Мариу продолжит карьеру в России

Текущее трансферное окно складывалось для «Локомотива» достаточно сложно — на замену группе ушедших футболистов были приобретены только защитники Серкейра Мурило и Дмитрий Живоглядов, позднее красно-зеленые оформили переход нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин неоднократно заявлял о необходимости приобретения качественных игроков, способных усилить состав перед стартом в основном турнире Лиги чемпионов, но клуб был поставлен в достаточно жесткие финансовые рамки.

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Аренда затерявшегося в «Интере» 26-летнего Жоау Мариу случилась всего за несколько дней до закрытия трансферного окна. Данная сделка кажется идеальной для всех сторон — миланцы давно хотели пристроить не попадающего в стартовый состав полузащитника в другой клуб, а «Локомотив» укрепил центр поля, сам же португалец получил прекрасную возможность перезапустить карьеру.

«Я не считаю переход в “Локомотив” шагом назад, не играть в “Интере” менее интересно, чем играть в “Локомотиве”, — отметил Жоау Мариу в беседе с журналистами. — Достаточно легко принял решение, в “Локомотиве” я смогу осуществить свои желания, реализовать свои возможности. У меня были переговоры с другими клубами, но важно, что я здесь и принял предложение “Локомотива”».

Жоау Мариу признался, что обсуждал переход в российский клуб со своим партнером по сборной Португалии Эдером, который уже несколько сезонов выступает за «Локомотив». В 2016 году футболисты принесли своей национальной команде победу на чемпионате Европы. «Я получил только положительные оценки от Эдера, хорошая атмосфера в клубе, легко адаптироваться», — сказал Жоау Мариу.

«Сделка безопасна для “Локомотива”»

Из подписания контракта с Жоау Мариу «Локомотив» устроил целое шоу. Клуб пригласил на встречу с новичком владельцев абонементов, они стали свидетелями подписания контракта и приняли участие в автограф- и фотосессии с португальским футболистом. В поздний будний вечер мероприятие посетило более 300 человек.

«Локомотив» не стал публиковать финансовые детали сделки, но генеральный директор клуба Василий Кикнадзе подчеркнул, что трансфер будет безопасным для железнодорожников. «Это сильный игрок, он поможет нам в Лиге чемпионов, в Кубке России и в чемпионате. Мы четко осознаем свои возможности, мы понимаем стратегию развития, что мы будем делать с контрактом, если все сложится положительно для нас», — сказал Кикнадзе.

Знакомство Жоау Мариу с Семиным и клубной базой состоится уже в среду на тренировке команды, но уже сейчас игрок заявил о намерении провести в Москве больше, чем один сезон. «Я планирую провести в “Локомотиве” больше, чем один сезон, и, конечно, выучить русский язык. В первый год хочу научиться понимать язык, а через год уже разговаривать на нем», — подчеркнул полузащитник.