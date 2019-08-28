Африканец из «Тамбова», который забивал «Спартаку». Кого покупает ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Побег в Таиланд

Гогуа родился в столице Кот-д’Ивуара Абиджане и, когда ему было 16 лет, попал в клуб «Африка Спорт» — один из сильнейших в стране, который 17 раз выигрывал национальный чемпионат.

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С ним связана первая неприятная история в карьере Гогуа. В марте 2012 года защитник исчез из расположения команды, которой предстояли матчи 1/8 финала африканской Лиги чемпионов с египетским «Замалеком». После последней перед вылетом в Каир тренировки «Африка Спорт» Гогуа перестал выходить на связь, а ночью, собрав вещи, отправился в аэропорт и улетел в Таиланд. В то время это был популярный маршрут для ивуарийских футболистов, которые не смогли попасть в европейские клубы. По разным данным, в 2012 году в Таиланде играло от 60 до 100 ивуарийцев.

Доминатор

Однако Гогуа не повезло. Он не сумел найти себе команду и вернулся на родину, где какое-то время выступал за «Исса Вази». А в 2014 году, наконец, получилось попасть в Европу — защитник подписал контракт с финским клубом СИК. Финский отрезок — пока самый удачный в карьере Гогуа. В 2014-м он был признан лучшим защитником лиги, а в 2015-м СИК во многом благодаря уверенным действиям африканца впервые в своей истории выиграл чемпионат страны. А Гогуа получил от болельщиков прозвище Доминатор. Сам же он говорил, что для него образец для подражания — это Коло Туре.

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Пьяное вождение и побег из «Партизана»

В январе 2016 года африканец подписал четырехлетний контракт с белградским «Партизаном». Сумма трансфера составила внушительные для чемпионата Сербии 300 тысяч евро. Ожидания от его игры были большими. «О многом говорит его прозвище — Доминатор. Это игрок, который хорош во всех аспектах игры. Думаю, это будущее “Партизана”», — говорил тогдашний спортивный директор клуба Ивица Илиев.

И начиналось все прекрасно — ивуариец забил в первом же матче за новый клуб, и не кому-нибудь, а «Црвене Звезде» — заклятому сопернику в «вечном дерби».

Но потом начались проблемы. В октябре 2016-го Гогуа был задержан белградской полицией и провел ночь в участке: стражи правопорядка остановили машину игрока в ходе обычной проверки на дорогах, и оказалось, что защитник находился за рулем в нетрезвом состоянии — уровень алкоголя в его крови составлял 1,20 промиле.

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А спустя пару недель Гогуа фактически сбежал из «Партизана». Как рассказывал журналистам Илиев, еще до инцидента с полицией у главного тренера команды Марко Николича были претензии к ивуарийцу из-за его непрофессионального поведения на тренировках.

— Нам известно, что Гогуа покинул «Партизан». Когда его поймали в таком состоянии, мы с адвокатами начали процесс по расторжению контракта. Но он попросту сбежал из страны и никому ничего не сказал. Мы позвонили ему, он не ответил, — говорил Илиев.

В итоге Гогуа оказался в расположении киевского «Динамо» и даже сыграл в товарищеской встрече во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Сам ивуариец утверждал, что его контракт с «Партизаном» истек, хотя изначально речь шла о четырехлетнем соглашении, и даже подал в суд на клуб, поскольку, по его словам, ему там на полтора месяца задержали зарплату.

От Риги до Хабаровска

Однако в Киеве закрепиться не получилось, и Гогуа отправился в путешествие по городам и весям бывшего СССР. Просмотр в «Астане», пара месяцев в «Риге», просмотры в «СКА-Хабаровск» и «Ростове» — все это за первое полугодие 2017-го. Наконец, получилось на год осесть в «Кайрате» — сначала в академии клуба, потом и в главной команде. Затем — несколько месяцев в Хабаровске, однако в ноябре 2018-го Гогуа покинул команду. Наконец, летом ивуариец оказался в «Тамбове», где снова забил в дебютном матче — на этот раз в ворота «Спартака», который по иронии судьбы является клубом-побратимом «Црвены Звезды».

То была первая официальная игра Гогуа за два с половиной года — с момента расставания с «Партизаном» и до встречи со «Спартаком» он не провел ни одного матча на высшем уровне. А с момента отъезда из финского СИК в январе 2016-го у него таких матчей всего 16, включая 5 за «Тамбов».

Несмотря на все эти истории, Гогуа — ревностный христианин, регулярно читающий Библию. Например, в «Партизане» он взял себе 51-й номер на майке, потому что ему запали в память строчки из этой главы священной книги.