5 главных интриг за 4 дня до закрытия трансферного окна в России

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Трансферное окно в России закрывается в ночь с 1 на 2 сентября. Клубы вступают в заключительную стадию переговоров по всем возможным трансферам на вход и на выход. Мы собрали в один текст главные интриги последних дней трансферного окна.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Будут ли трансферы у ЦСКА?

На фоне остальных конкурентов приобретения ЦСКА выглядят совсем скромно. Болельщики не могут дождаться усиления, а все варианты, которые прорабатывались, сорвались по разным причинам. Но работа продолжается. Сегодня-завтра должен решиться вопрос с переходом в ЦСКА защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. По нашей информации, за ивуарийца «армейцы» предложили около 400 тыс. евро, а «Тамбов» хочет включить в сделку около 25% от будущей перепродажи. Более серьёзных преград трансферу, кроме форс-мажорных обстоятельств, вроде бы нет.

Параллельно продолжаются переговоры по переходу Николая Комличенко. Как нам стало известно, условия личного контракта уже согласованы, ЦСКА осталось только договориться с «Млада Болеславом» по цене. Остаются шансы на приобретение опорника, но они тают с каждым днём. Есть интерес к аргентинскому полузащитнику «Штутгарта» Аскасибару, но убедить его переехать в Россию будет сложно. В любом случае трансферы ЦСКА необходимы, а времени на них осталось совсем немного.

Читайте также «Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду

Приобретёт ли «Спартак» опорника?

Олег Кононов и Томас Цорн в один голос заявляют, что у «Спартака» осталась одна цель на конец трансферного окна — опорный полузащитник. Главным кандидатом был опорник «Ниццы» Адриен Тамез. Но после того как условия с клубом и игроком были согласованы, Тамез передумал переходить в «Спартак». Судя по последней информации коллег, кандидатов осталось двое: Ибраима Сиссоко из «Страсбура» и Алекс Краль из «Славии». Решение должно последовать после ответного матча с «Брагой».

Какой нападающий приедет в «Динамо»?

«Динамо», а именно Роман Орещук, продолжает искать нападающего. Сейчас есть несколько кандидатов. По нашей информации, одним из вариантов является форвард «Порту» Тикиньо Соарес. Также московский клуб пытался подписать Джованни Симеоне из «Фиорентины», но сын известного тренера не горит желанием переезжать в Россию. Сообщалось об интересе к нападающему «Уотфорда» Стефано Окаке Чуке.

Так или иначе, «Динамо» должно подписать нападающего до конца окна. Форвард команде просто необходим.

Пополнится ли питерский десант в «Сочи»?

Этим летом в «Сочи» из «Зенита» перешло семь игроков. В последние дни «окна» это количество может ещё увеличиться. У «Зенита» есть конкретное предложение от сочинского клуба по Михе Мевле. Ясность должна наступить в ближайшие дни. Словенский защитник может перебраться в «Сочи» на тех же условиях, которые у него есть в «Зените». Ещё на рынке говорят о возможном переходе в «Сочи» Матиаса Краневиттера, но этот трансфер гораздо менее вероятен.

Заменит ли травмированных «Краснодар»?

На «Краснодар» обрушилась эпидемия травм. Сразу несколько основных игроков на длительный срок. Это заставило клуб снова активизироваться на трансферном рынке. Сегодня коллеги сообщили, что «Краснодар» договорился о трансфере защитника «Рубина» Егора Сорокина. Наши источники тоже подтверждают этот переход, до конца окна он должен быть оформлен официально.

Кроме того, по нашей информации, «Краснодар» может приобрести ещё одного игрока в линию атаки, сейчас в клубе прорабатывают возможные варианты, но время поджимает.