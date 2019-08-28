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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты РПЛ стоят больше миллиарда евро. Так не было со времен Халка

Летнее трансферное окно открылось нараспашку. В чемпионат России приехали звездные футболисты: с громкими именами, впечатляющими регалиями и большими перспективами. Дмитрий Константинов разобрался, почему наш футбол вспомнил богатые времена и вернул нас в 2012-й, когда в премьер-лиге играли Халк, Самюэль Это’О и Роберто Карлос.

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Топ-клубы научились жить в новых условиях

Крымский кризис и взлет мировых валют обвалили футбольный рынок в России. Зарплаты звездных легионеров стали неподъемными, содержание команд возросло в разы, а владение топ-клубом на прежнем уровне стало невозможным (Гинер вел бизнес на Украине, «Газпром» урезал финансирование «Зенита», Галицкий строил стадион, а затем продал «Магнит»). В первые кризисные годы российский футбол обеднел: исполнители уехали, а возможностей пригласить новых не было.

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Как и в любой бизнес-модели (все-таки верим, что футбол в России стремится быть таковым) клубам, да и лиге в целом, понадобилось четыре-пять лет, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. Большое значение приобрели воспитанники и молодежь («Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА), а «Зенит» превратился в пылесос: подпишем любого, кто блеснет в провинциальной команде.

И пока наш футбол привыкал и перестраивался, клубы снизили финансовую нагрузку благодаря внутренним ресурсам. ЦСКА очень помогли ветераны в обороне, Игорь Акинфеев, а также молодые Александр Головин и Федор Чалов. В «Локомотиве» на ведущие роли вышли братья Миранчуки и свободные агенты (например, Джефферсон Фарфан). «Краснодар» под гнетом финансового fair play усиливался точечно (Виктор Классон, Вандерсон) и, по сути, превратился в одного из лидеров РПЛ. В чемпионском «Спартаке» был русский костяк и лишь несколько дорогостоящих легионеров (Квинси Промес и Фернандо). А «Зенит» до лета-2017 не выкладывал за игрока и 20 миллионов евро, хотя в 2012-м это было бы нормой: даже питерцы поубавили аппетиты и на выделенные деньги покупали не одного, а двух-четырех игроков.

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Маленькие клубы научились зарабатывать

Это был первый шаг к исцелению. Финансовая алгоритм «подписали за копейки → раскрутили → продали» побудил небольшие и средние команды тоже искать в себе ресурсы. Чтобы кормиться благодаря топ-клубам. «Уфа», «Ростов», «Арсенал», «Ахмат» — все они превратились в поставщиков для топ-клубов. Кроме того, возросло количество аренд, региональные команды на муниципальном бюджете отказались от поспешного выкупа ненужных грандам футболистов.

…И побудили на это хедлайнеров лиги

Процесс осмысления новой модели (или частичного возвращения к прежней, докризисной) занял несколько лет. И клубам, теперь уже топам, ничего больше не оставалось, как зарабатывать на продаже лидеров. Чтобы существовать (ЦСКА) и прогрессировать («Зенит»). ЦСКА отдал Головина в «Монако» (25−30 миллионов евро), «Спартак» расстался с Промесом (20), «Зенит» заработал на Леандро Паредесе (40).

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Этим летом российские клубы потратили очень много

Все благодаря наработкам последних лет. Только теперь вырученные/выделенные деньги тратятся не так осторожно. «Спартак» инвестирует более чем в двух игроков (пять новичков), «Краснодар» наконец-то потратил 20 миллионов евро («Локомотив» — тоже), а ЦСКА выкупил Николу Влашича за 16 миллионов.

Только «Зенит» противоречит сам себе: сначала сливает балласт в «Сочи», затем покупает у «Барселоны» Малкома за 40 миллионов, а потом на фоне других приобретений забирает Алексея Сутормина у подведомственного «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.

В этом году общая стоимость футболистов РПЛ перевалила за миллиард евро. В чемпионате России стало больше новичков, и их средняя стоимость выросла: если прошлым летом клубы зарегистрировали 115 новичков, то в этом — уже больше 130.

Последний раз так масштабно тратили в 2013-м

Интересны и другие цифры. Это окно — самое масштабное за последние пять лет. Клубы РПЛ уже потратили на усиления 203 миллиона евро, больше было только в 2013-м — почти 283 миллиона. С прошлым летом разница космическая: потрачено 66 миллионов. В сезоне-2017/18 потратили 112 миллионов, а годом ранее — 88.

Если говорить о выручке с трансферов, то чемпионат России стабильно качается на волнах: в кризисное время доходы превышают расходы раз в два сезона. Виноват не только кризис, но и fair play. Раньше этого не наблюдалось: расходы почти всегда превышали доходы.

Цифры показывают, что в финансовом (второй результат по тратам после безбедного 2013-го) и классовом (еще есть большие европейские футболисты) плане российский футбол почти вернулся на докризисный уровень. Но природа этого явления — в приспосабливании клубов к новым экономическим обстоятельствам и поиску внутренних ресурсов. Шикарное положение в рейтинге УЕФА — «Краснодар» мог стать третьим российским клубом в ЛЧ (подобного никогда не случалось) — тому подтверждение.

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