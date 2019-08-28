Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Все события
Фоторепортажи
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» и «Динамо» претендуют на хавбека «Фенербахче» Зайца

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает TRT Spor.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно информации источника, на 25-летнего хавбека стамбульского клуба претендуют «Краснодар» и московское «Динамо». «Быки» заинтересованы в подписании ещё одного игрока в середину поля после травмы Реми Кабелла, который получил разрыв крестообразных связок колена. Бело-голубые намерены укрепить состав после неудачного старта в текущем сезоне. «Фенербахче» готов выслушать предложения по словенцу ввиду проблем с соответствием правилу финансового фэйр-плей.

В стартовавшем сезоне Зайц принял участие в одном матче. В игре с «Башакшехиром» (2:1) он провёл на поле 17 минут игрового времени, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 5,5 млн.

Читайте также
Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Красотка покорившая звезду футбола!
«Локомотив» подтвердил интерес «Зенита» к братьям Миранчукам
СМИ: «Барселона» завершит трансфер Неймара в четверг
5 главных интриг за 4 дня до закрытия трансферного окна в России
«Спартак» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Турции
Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Игрок РПЛ показал квартиру: бабушкин ковер, сломанная дверь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь