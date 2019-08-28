«Локомотив» подтвердил интерес «Зенита» к братьям Миранчукам
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам московской команды и сборной России Алексею и Антону Миранчукам.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам московской команды и сборной России Алексею и Антону Миранчукам.
Ранее «Невские новости» сообщили, что «Зенит» планирует предложить «Локомотиву» за братьев Миранчуков 30 млн евро.
«Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны “Зенита” есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду», — сказал Кикнадзе в интервью «Рейтингу Букмекеров».
Отвечая на вопрос о том, правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить, Кикнадзе сказал: «То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности».