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18:31 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» подтвердил интерес «Зенита» к братьям Миранчукам

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам московской команды и сборной России Алексею и Антону Миранчукам.

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Источник: Sport24

Ранее «Невские новости» сообщили, что «Зенит» планирует предложить «Локомотиву» за братьев Миранчуков 30 млн евро.

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«Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны “Зенита” есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду», — сказал Кикнадзе в интервью «Рейтингу Букмекеров».

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить, Кикнадзе сказал: «То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности».

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
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