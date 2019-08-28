«Локомотив» подтвердил интерес «Зенита» к братьям Миранчукам

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что у братьев в контрактах прописаны отступные, которые «Зенит» может выплатить, Кикнадзе сказал: «То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдаленное представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далекие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности».