«Ростов» объявил об уходе Эззатоллахи в бельгийский «Эйпен»

За «Эйпен» Эззатоллахи будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20.

Минувший сезон 22-летний хавбек провёл в аренде в «Рединге». Всего за английский клуб иранец провёл 4 матча и заработал одно предупреждение. В «Ростов» он перешёл летом 2016 года из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента.