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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил об уходе Эззатоллахи в бельгийский «Эйпен»

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском «Эйпене», сообщается на официальном сайте «жёлто-синих».

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За «Эйпен» Эззатоллахи будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минувший сезон 22-летний хавбек провёл в аренде в «Рединге». Всего за английский клуб иранец провёл 4 матча и заработал одно предупреждение. В «Ростов» он перешёл летом 2016 года из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Эйпен» занимает предпоследнее, 15-е, место. В активе команды 2 очка после 5 туров.

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