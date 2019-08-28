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20:06 (мск), источник: ТАСС

РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила жалобу полузащитника Дмитрия Тарасова на московский «Локомотив». Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего футболиста железнодорожников.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«РФС практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию. То есть “Локомотив” должен полностью компенсировать все затраты. По практике у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена», — сказал Прокопец.

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21 августа 32-летний футболист в интервью порталу «Чемпионат» сообщил о том, что будет требовать взыскать с «Локомотива» €12 тыс. 26 мая в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против «Уфы» (1:0) Тарасов получил травму. После завершения сезона он отправился в Италию, где в одной из клиник перенес операцию. После всех необходимых процедур игрок получил счет на €23 тыс. (€10 тыс. — стоимость операции, €13 тыс. — реабилитация).

30 июня контракт «Локомотива» с Тарасовым истек. В начале июля генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды сообщил, что футболист самостоятельно принял решение провести операцию, из-за чего клуб отказывался компенсировать затраты.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он принял участие в 188 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 10 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2017/18, а также три раза завоевал Кубок России.

«Локомотив» не продлил контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым
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1 июля© Ньюстюб
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