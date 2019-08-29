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14:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист РПЛ показал свою «бедноватую» квартиру

Российский вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов провел экскурсию для журналистов Sports.ru по квартире, в которой он живет. Публикация доступна в Instagram-аккаунте ресурса.

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Сам игрок иронично назвал квартиру «шикарной хатой». Пользователи обратили внимание на «бедноватый» быт. Ручка двери в ванную комнату в квартире Сугробова отвалилась во время съемки.

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Пользователи принялись обсуждать жилье 22-летнего игрока в комментариях. Pave_shirshov обратил внимание, что многие сверстники футболиста не в состоянии позволить себе жить отдельно от родителей. tracid1988 отметил, что именно так и должны жить профессиональные игроки, так как они «не спасают жизни». Trainer_anton выразил мнение, что футболист не может жить в таких условиях, и назвал видео постановкой. Пользователь ___roly_poly___ призвал не сравнивать «хрен с пальцем», подчеркнув, что игроки «Зенита» живут в совершенно других условиях.

Сугробов не провел в составе «Тамбова» ни одного матча в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее игрок выступал за «Анжи».

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