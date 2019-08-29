Футболист РПЛ показал свою «бедноватую» квартиру

Пользователи принялись обсуждать жилье 22-летнего игрока в комментариях. Pave_shirshov обратил внимание, что многие сверстники футболиста не в состоянии позволить себе жить отдельно от родителей. tracid1988 отметил, что именно так и должны жить профессиональные игроки, так как они «не спасают жизни». Trainer_anton выразил мнение, что футболист не может жить в таких условиях, и назвал видео постановкой. Пользователь ___roly_poly___ призвал не сравнивать «хрен с пальцем», подчеркнув, что игроки «Зенита» живут в совершенно других условиях.