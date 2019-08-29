РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков

Источник: Спорт РИА Новости

Запрет был наложен на «Ростов» в августе из-за невыполнения клубом решения палаты от 28 июня, предписывавшего погасить задолженности перед Бердыевым и членами его тренерского штаба — Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

Как отмечается, после «Ростов» подал ходатайство о замене запрета на альтернативную обеспечительную меру — внесение на счет РФС денежных средств (по заявлению Бердыева), и это ходатайство было удовлетворено в четверг.