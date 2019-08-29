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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Хавбек «Дженоа» Хильемарк перейдет в «Динамо»

Московское «Динамо» договорилось о переходе шведского полузащитника «Дженоа» Оскара Хильемарка, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По данным источника, российский клуб договорился об аренде футболиста до окончания сезона-2019/20. «Динамо» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс. Медицинское обследование запланировано на сегодня, 29 августа.

27-летний Хильемарк является воспитанником «Эльфсборга». В «Дженоа» он перешёл в январе 2017 года из «Палермо» на правах аренды за € 300 тыс. Через полгода генуэзский клуб выкупил трансфер футболиста за € 2,5 млн. В прошлом сезоне шведский хавбек принял участие в 17 матчах итальянской Серии А (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.

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