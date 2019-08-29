РФС сократил срок дисквалификации футболиста «Сочи» Миладиновича

Миладинович был дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 11 августа.

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25-летний футболист пропустит матч восьмого тура против казанского «Рубина», но сможет сыграть во встрече девятого тура против московского «Локомотива» 15 сентября.

У Чалова после удара Миладиновича выявили перелом костей носа с небольшим смещением. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича и назначить пенальти. При этом Чалов смог сыграть уже в матче следующего тура.