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18:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист Седрик Гогуа перешел из «Тамбова» в ЦСКА

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в ЦСКА. Об этом генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Сделка завершена. Гогуа — игрок ЦСКА», — сказала Коновалова.

Гогуа перешел в «Тамбов» 1 июля из латвийского «Даугавпилса». 25-летний защитник провел пять матчей в премьер-лиге, в которых забил два мяча.

Трансферное окно в премьер-лиге закроется 2 сентября.

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