Футболист Седрик Гогуа перешел из «Тамбова» в ЦСКА
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в ЦСКА. Об этом генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС.
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в ЦСКА. Об этом генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС.
«Сделка завершена. Гогуа — игрок ЦСКА», — сказала Коновалова.
Гогуа перешел в «Тамбов» 1 июля из латвийского «Даугавпилса». 25-летний защитник провел пять матчей в
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