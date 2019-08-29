Оказавшийся ненужным «Кайрату» игрок перешел в российский топ-клуб с повышением зарплаты в восемь раз
Бывший защитник «Кайрата» Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Бывший защитник «Кайрата» Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
25-летний Гогуа выступал за новичка российской
«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.
По данным российских СМИ, ЦСКА заплатит за трансфер Гогуа 400 тысяч евро В московском клубе его зарплата вырастит в восемь раз и составит 300 тысяч евро в год, а каждый год она будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц.
C июля 2017 по март 2018 года Гогуа выступал за «Кайрат» и «Кайрат А» (ныне — «Кайрат-Жастар») из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против «Астаны» (0:3), после чего был отзаявлен клубом.
После «Кайрата» Гогуа перешел в российский «СКА-Хабаровск», но ни разу не сыграл за него. В европейской карьере ивуарийца также были латвийский «Даугавпилс» и «Рига», сербский «Партизан» и финский ХИК.