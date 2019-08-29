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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Оказавшийся ненужным «Кайрату» игрок перешел в российский топ-клуб с повышением зарплаты в восемь раз

Бывший защитник «Кайрата» Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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25-летний Гогуа выступал за новичка российской премьер-лиги с июля. В пяти матчах сезона он забил два года.

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«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.

По данным российских СМИ, ЦСКА заплатит за трансфер Гогуа 400 тысяч евро В московском клубе его зарплата вырастит в восемь раз и составит 300 тысяч евро в год, а каждый год она будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц.

C июля 2017 по март 2018 года Гогуа выступал за «Кайрат» и «Кайрат А» (ныне — «Кайрат-Жастар») из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против «Астаны» (0:3), после чего был отзаявлен клубом.

После «Кайрата» Гогуа перешел в российский «СКА-Хабаровск», но ни разу не сыграл за него. В европейской карьере ивуарийца также были латвийский «Даугавпилс» и «Рига», сербский «Партизан» и финский ХИК.

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