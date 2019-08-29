Оказавшийся ненужным «Кайрату» игрок перешел в российский топ-клуб с повышением зарплаты в восемь раз

25-летний Гогуа выступал за новичка российской премьер-лиги с июля. В пяти матчах сезона он забил два года.

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«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков.

По данным российских СМИ, ЦСКА заплатит за трансфер Гогуа 400 тысяч евро В московском клубе его зарплата вырастит в восемь раз и составит 300 тысяч евро в год, а каждый год она будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц.

C июля 2017 по март 2018 года Гогуа выступал за «Кайрат» и «Кайрат А» (ныне — «Кайрат-Жастар») из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против «Астаны» (0:3), после чего был отзаявлен клубом.