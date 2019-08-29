Завершение трансферного окна: кем еще усилятся «Динамо» и ЦСКА

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Динамовский опт

Московское «Динамо» продолжает свою, пожалуй, самую масштабную трансферную кампанию в плане количества игроков. Возможно, во времена спонсорства Алексея Федорычева было громче в плане шума, но игроки все же закупались не так массово.

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Тогда бело-голубую форму примерили чемпионы Европы Манише с Коштиньей, выигрывавший с ними Лигу чемпионов и Лигу Европы форвард Дерлей, перспективный юноша Данни, греческий защитник из того золотого «Порту» Юркас Сейтаридис, никому пока не известный защитник Тиаго Силва, так и не сыгравший толком в «Динамо» из-за болезни, но ставший впоследствии звездой мирового масштаба в «Милане», «ПСЖ» и сборной Бразилии, да еще пара-тройка малоизвестных и особо не раскрывшихся португальцев.

Сейчас команду Дмитрия Хохлова уже пополнили Себастьян Шиманьски, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Николай Обольский, Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Максимиллиан Филипп и украинский защитник Игорь Калинин, принадлежавший «Рубину».

Но до 2 сентября, когда будет закрываться трансферное окно, еще есть время, и кампания «Динамо» продолжается. Подписанный изначально на испытательном сроке спортивный директор Роман Орещук на днях получил полноценный контракт, хотя реальные выводы об его работе сделать пока не представляется возможным.

Очевидно только, что работа эта ведется и продолжается.

«Динамо» активно и настойчиво интересуется фланговым форвардом итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне и уже договорилась с его клубом, вот только сам игрок категорически не хочет переезжать в Россию и отказывается от предложений.

Но очевидно, что кого-то в группу атаки «Динамо» еще приобрести обязательно постарается, а пока что 29 августа итальянские СМИ распространили информацию, что бело-голубые уже согласовали переход шведского полузащитника Оскара Хильемарка, который в прошлом сезоне провел 17 матчей и забил один мяч в Серии А за «Дженоа».

По информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки ди Марцио, переход хавбека сборной Швеции обойдется динамовцам всего в 500 тыс. евро, и сегодня 27-летний футболист пройдет медосмотр.

В связи с такой активной работой селекционного отдела клуба особенно интересно, какие задачи ставятся перед командой и ее тренерским штабом.

С одной стороны, Хохлов получает в свое распоряжение большую обойму квалифицированных игроков, с другой, имеет дело с интернационалом, находящимся в разном функциональном состоянии и только привыкающим к требованиям наставника и к реалиям Российской премьер-лиги.

Так что особенно удивляться тому, что при столь масштабных закупках «Динамо» занимает только 11-е место, имея две победы в семи турах, не стоит, — вряд ли клубный механизм заработает на максимуме в ближайшие недели.

Вот только дадут ли главному тренеру время на отладку и не спросят ли по гамбургскому счету уже после пары возможных ближайших неудач?

Слухи о приходе в стан москвичей Курбана Бердыева продолжают витать в информационном пространстве, что, однако, ничуть не смущает команду.

«Реакция на слухи о возможном уходе Хохлова и приходе Бердыева? Вообще ничего не читаю, не слышал об этом. Когда команда долго не выигрывает, всегда вокруг нее возникает негатив. Нужно уметь отключаться и делать свою работу», — приводил слова капитана динамовцев Антона Шунина «Чемпионат.com».

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Армейская безысходность

Куда хуже дела с усилением состава обстоят в другом московском клубе — ЦСКА. Слабая активность армейцев на трансферном рынке не дает покоя ни болельщикам красно-синих, ни футбольным экспертам.

Оно и понятно: сенсационное поражение в первом туре нового розыгрыша чемпионата России от «Крыльев Советов» вкупе с проигрышем в дерби со «Спартаком» лишь подтверждают наличие дефицита новой крови в стане москвичей.

Конечно, армейцы подписали соглашение с защитником Игорем Дивеевым, заключили новый контракт с полузащитником Николой Влашичем (выступавший за ЦСКА на правах аренды хорват отказал английскому «Эвертону» и турецкому «Бешикташу» ради того, чтобы остаться в Москве).

Также в стан красно-синих вернулся из «Тюмени» Астемир Гордюшенко и был взят в аренду Звонимир Шарлия, который пока толком не показал себя на поле.

Но в то же время есть и потери, которые отрицательно сказываются на и без того короткой скамейке клуба. Бывший, несмотря на ошибки, столпом обороны в сезоне-2018/19 бразилец Родриго Бекао уже забивает за итальянский «Удинезе» (его гол принес черно-белым победу над «Миланом»). Никита Чернов осваивается в Самаре, а с многострадальным нападающим Абелем Эрнандесом был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Отсюда и вывод: ЦСКА срочно нужны новые игроки. С таким резервом, как сейчас, бороться в чемпионате, Олимп Кубке России, а также в Лиге Европы будет практически нереально.

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И пополнение прибыло: 29 августа защитник Седрик Гогуа, права на которого принадлежали «Тамбову», стал игроком ЦСКА. Как сообщил Sport24, красно-синие предложили за 25-летнего футболиста 400 тыс. евро. Очевидно, это усиление на перспективу. Но кто же еще?

Трансфер защитника «Севильи» Серхи Гомеса провалился: сам игрок захотел остаться в Испании. Переговоры с форвардом «Флуминенсе» Педро заглохли, а слухи о переходе российского бомбардира чешского клуба «Млада Болеслав» Николая Комличенко так и не находят официального подтверждения.

«Будем стараться, мы рассматриваем ряд вариантов. Однако либо это неадекватные деньги, либо футболисты по тем или иным причинам не хотят приезжать в Россию. Отмечу, мы рассматриваем качественное, а не количественное усиление… Просто выбор игроками не всегда делается в пользу России», — цитирует гендиректора ЦСКА Романа Бабаева «СЭ».

Будут ли еще у красно-синих трансферы? Или Виктору Гончаренко придется рассчитывать на уже имеющуюся обойму футболистов? Ответы на эти вопросы мы узнаем совсем скоро.