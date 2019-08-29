Завершение трансферного окна: кем еще усилятся «Динамо» и ЦСКА
До закрытия трансферного окна остаются считанные дни: в ночь с 31 августа на 1 сентября команды Российской
До закрытия трансферного окна остаются считанные дни: в ночь с 31 августа на 1 сентября команды Российской
Московское «Динамо» продолжает свою, пожалуй, самую масштабную трансферную кампанию в плане количества игроков. Возможно, во времена спонсорства Алексея Федорычева было громче в плане шума, но игроки все же закупались не так массово.
Тогда
Сейчас команду Дмитрия Хохлова уже пополнили Себастьян Шиманьски, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Николай Обольский, Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Максимиллиан Филипп и украинский защитник Игорь Калинин, принадлежавший «Рубину».
Но до 2 сентября, когда будет закрываться трансферное окно, еще есть время, и кампания «Динамо» продолжается. Подписанный изначально на испытательном сроке спортивный директор Роман Орещук на днях получил полноценный контракт, хотя реальные выводы об его работе сделать пока не представляется возможным.
Очевидно только, что работа эта ведется и продолжается.
Но очевидно, что
По информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки ди Марцио, переход хавбека сборной Швеции обойдется динамовцам всего в 500 тыс. евро, и сегодня 27-летний футболист пройдет медосмотр.
В связи с такой активной работой селекционного отдела клуба особенно интересно, какие задачи ставятся перед командой и ее тренерским штабом.
С одной стороны, Хохлов получает в свое распоряжение большую обойму квалифицированных игроков, с другой, имеет дело с интернационалом, находящимся в разном функциональном состоянии и только привыкающим к требованиям наставника и к реалиям Российской
Так что особенно удивляться тому, что при столь масштабных закупках «Динамо» занимает только 11-е место, имея две победы в семи турах, не стоит, — вряд ли клубный механизм заработает на максимуме в ближайшие недели.
Вот только дадут ли главному тренеру время на отладку и не спросят ли по гамбургскому счету уже после пары возможных ближайших неудач?
«Реакция на слухи о возможном уходе Хохлова и приходе Бердыева? Вообще ничего не читаю, не слышал об этом. Когда команда долго не выигрывает, всегда вокруг нее возникает негатив. Нужно уметь отключаться и делать свою работу», — приводил слова капитана динамовцев Антона Шунина «Чемпионат.com».
Куда хуже дела с усилением состава обстоят в другом московском клубе — ЦСКА. Слабая активность армейцев на трансферном рынке не дает покоя ни болельщикам
Оно и понятно: сенсационное поражение в первом туре нового розыгрыша чемпионата России от «Крыльев Советов» вкупе с проигрышем в дерби со «Спартаком» лишь подтверждают наличие дефицита новой крови в стане москвичей.
Конечно, армейцы подписали соглашение с защитником Игорем Дивеевым, заключили новый контракт с полузащитником Николой Влашичем (выступавший за ЦСКА на правах аренды хорват отказал английскому «Эвертону» и турецкому «Бешикташу» ради того, чтобы остаться в Москве).
Также в стан
Отсюда и вывод: ЦСКА срочно нужны новые игроки. С таким резервом, как сейчас, бороться в чемпионате, Олимп Кубке России, а также в Лиге Европы будет практически нереально.
И пополнение прибыло: 29 августа защитник Седрик Гогуа, права на которого принадлежали «Тамбову», стал игроком ЦСКА. Как сообщил Sport24,
Трансфер защитника «Севильи» Серхи Гомеса провалился: сам игрок захотел остаться в Испании. Переговоры с форвардом «Флуминенсе» Педро заглохли, а слухи о переходе российского бомбардира чешского клуба «Млада Болеслав» Николая Комличенко так и не находят официального подтверждения.
«Будем стараться, мы рассматриваем ряд вариантов. Однако либо это неадекватные деньги, либо футболисты по тем или иным причинам не хотят приезжать в Россию. Отмечу, мы рассматриваем качественное, а не количественное усиление… Просто выбор игроками не всегда делается в пользу России», — цитирует гендиректора ЦСКА Романа Бабаева «СЭ».
Будут ли еще у
Александр Седов, Иван Орехов