ЦСКА заплатил за Гогуа 30 миллионов рублей
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в московский ЦСКА за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте «Тамбова».
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в московский ЦСКА за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте «Тамбова».
ЦСКА в четверг объявил, что подписал с игроком четырехлетний контракт.
Отмечается, что за «Тамбовом» закрепляется трансферная компенсация в размере 25% в случае последующего перехода 25-летнего игрока в другой клуб на постоянной основе.
Гогуа перешел в «Тамбов» летом этого года. Всего за тамбовский клуб игрок провел пять игр и забил два мяча.