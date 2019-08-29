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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА заплатил за Гогуа 30 миллионов рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел из футбольного клуба «Тамбов» в московский ЦСКА за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте «Тамбова».

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ЦСКА в четверг объявил, что подписал с игроком четырехлетний контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что за «Тамбовом» закрепляется трансферная компенсация в размере 25% в случае последующего перехода 25-летнего игрока в другой клуб на постоянной основе.

Гогуа перешел в «Тамбов» летом этого года. Всего за тамбовский клуб игрок провел пять игр и забил два мяча.

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