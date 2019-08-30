Восьмой тур РПЛ: пять лидеров и центральный матч «Спартак» — «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве в воскресенье на арене «красно-белых» в Тушино.

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Кто выйдет вперед?

После седьмого тура чемпионата России по футболу сразу пять клубов находятся наверху турнирной таблицы с одинаковым количеством очков. «Краснодар», московский «Спартак», «Ростов», столичный «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» — они располагаются именно в такой последовательности. В активе каждого клуба по 14 очков.

Возглавляющий таблицу «Краснодар» отправится в Екатеринбург, где в воскресенье сыграет с местным «Уралом».

«Краснодар», не вышедший в групповую стадию Лиги чемпионов после матчей с греческим «Олимпиакосом», лишился сразу нескольких игроков из-за травм.

В первой встрече с «Олимпиакосом» выбыл из строя новичок «Краснодара» Реми Кабелла, а полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов получил ушиб в ответном матче.

Тренер «быков» Сергей Матвеев отметил, что «Краснодар» не собирается выделять какие-то турниры. «У нас трудное положение. Не стоит жаловаться на график. Мы готовились к нему, но у нас много игроков выпало из-за травм. Это повлияло на нашу ротацию, вылилось в негативный результат. Мы не собираемся делить турниры на важные и второстепенные, сыграем качественно в двух турнирах: и в чемпионате, и в Лиге Европы», — сказал журналистам Матвеев.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 8, 1.09.2019, 19:00 Спартак - Зенит -

Плотный график «Спартака»

«Спартак» достаточно удачно идет в чемпионате России, обыграв в принципиальном матче ЦСКА, а затем взяв верх над самарскими «Крыльями Советов». А «Зенит» в минувшие выходные сенсационно проиграл «Уфе» в гостях со счетом 0:1, потерпев первое поражение в чемпионате.

Некоторые эксперты обращают внимание на плотный график «Спартака» в преддверии важного матча с петербургской командой. В четверг «красно-белые» боролись за выход в групповую стадию Лиги Европы с португальской «Брагой».

«Мы так тщательно обсуждаем Лигу чемпионов и Лигу Европы, но почему мы не говорим о том, что клубы, которые там выступают — лицо нашего футбола. Почему мы не даем им возможности выходить на матчи в еврокубках в наивысшей готовности? Мы не такие могучие футболисты, не такой у нас багаж, как у футболистов, которые играют в английской премьер-лиге. И если у нас не будет времени на подготовку и восстановление, то российским клубам будет очень тяжело играть в еврокубках. Меня поражает, что нас ждет матч “Спартак” — “Зенит” уже 1 сентября, а клубы подойдут к нему в неравных условиях», — сказал РИА Новости бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

На этом матче будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Московский «Локомотив» на своем поле в субботу примет «Ростов». Железнодорожники продолжают свою трансферную кампанию и во вторник подписали контракт аренды португальского полузащитника Жоау Мариу. По словам генерального директора клуба Васили Кикнадзе, команду могут ожидать и другие пополнения.

Матч «Локомотив» — «Ростов» станет еще одним в туре, где будет использоваться система VAR.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 8, 1.09.2019, 16:30 Арсенал Т - ЦСКА -

Травмы в ЦСКА

Московский ЦСКА, отпраздновавший 108-летие на этой неделе, отстает от лидеров лишь на одно очко и в воскресенье отправится в Тулу, где сыграет против «Арсенала». Лазарет армейцев, в котором уже продолжительное время находятся Алан Дзагоев, Александр Макаров и Георгий Щенников, за август пополнили сразу три игрока: Виктор Васин, Дмитрий Ефремов и Кирилл Набабкин.

Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко ранее выражал надежду, что Васин к игре с «Арсеналом» вернется в обойму.

ЦСКА подходит к игре с туляками после крупной победы над грозненским «Ахматом». По словам тренера, движение вперед есть. «Мы рады победе, продолжаем расти. Наш малочисленный отряд всё равно движется вперед», — сказал Ганчаренко журналистам.

Стартует восьмой тур в пятницу матчем самарских «Крыльев Советов» с московским «Динамо». В субботу «Уфа» на своем поле примет аутсайдера премьер-лиги «Оренбург», казанский «Рубин» дома сыграет с новичком чемпионата «Сочи», «Ахмат» в Грозном встретится с «Тамбовом».

После этого тура в РПЛ наступает пауза на матчи сборной России до 15 сентября. Сбор национальной команды начнется 1 сентября. Сборная России 6 сентября сыграет в Глазго с шотландцами, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочных матчей к чемпионату Европы-2020.

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