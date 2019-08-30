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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Славия» отказалась продавать «Динамо» Соучека почти за €20 миллионов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пражская «Славия» отказалась продавать московскому футбольному клубу «Динамо» полузащитника Томаша Соучека почти за 20 миллионов евро, сообщает Idnes.cz.

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Источник: Спорт РИА Новости

Президент «Славии» Ярослав Тврдик в своем микроблоге в Twitter сообщил, что предложение от российского клуба, предлагавшего почти 20 миллионов евро за Соучека, отклонено по согласованию с игроком.

Ранее Соучека безуспешно пытался заполучить московский «Спартак». В пятницу стало известно, что другой полузащитник «Славии» и сборной Чехии Алекс Крал с большой долей вероятности станет игроком «красно-белых». По словам спортивного директора «Славии» Яна Незмара, «Спартак» сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому футболисту.

В прошедшем сезоне Соучек забил 18 голов в 49 матчах за «Славию». На счету игрока за его карьеру 18 встреч и 2 мяча за сборную Чехии.

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