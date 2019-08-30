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18:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Эвертона» Боласи отказался перейти в ЦСКА

ТАСС, 30 августа. Футболист из Демократической республики Конго Янник Боласи отказался переходить из английского «Эвертона» в московский ЦСКА. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, 30-летний полузащитник отказался перейти в ЦСКА на правах аренды на один год с опцией выкупа, однако ожидается, что до конца недели футболист покинет английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €11 млн.

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В составе «Эвертона» футболист провел 32 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Прошедший сезон игрок начал в аренде в английской «Астон Вилле» (21 матч, два гола, пять голевых передач), а завершил в аренде в бельгийском «Андерлехте» (17 матчей, шесть забитых мячей, три результативные передачи). Также Боласи выступал за английские «Кристал Пэлас», «Плимут», «Барнет», «Бристоль Сити» и мальтийскую «Флориану».

В составе сборной ДР Конго Боласи сыграл 36 матчей, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В 2015 году он стал бронзовым призером Кубка африканских наций.

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