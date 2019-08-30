«Спартак» — «Зенит»: история ненависти фанатов
Накануне центрального матча тура мы поговорили с известными болельщиками обоих клубов об истоках принципиального противостояния и о том, что встречи «Спартака» и «Зенита» значат сейчас.
Накануне центрального матча тура мы поговорили с известными болельщиками обоих клубов об истоках принципиального противостояния и о том, что встречи «Спартака» и «Зенита» значат сейчас.
В это сложно поверить, но
В ноябре 1996 года в
В целом фанатское движение в Питере
«Еще в начале 1996 года в столице пошли слухи, что зенитчики стали поговаривать, что надо бы мочить всю Москву», — это еще одно свидетельство Профессора, который написал подробный рассказ о знаменитом Щелковском побоище, драке, случившейся 30 августа 1997 года и положившей начало яростной вражде между фанатами.
Газеты и информационные агентства писали о драке примерно так. Около 700 фанатов «Зенита» шли колонной от автовокзала на «Щелковской» в сторону стадиона «Локомотив». На подходе к арене колонну встретили примерно две сотни фанатов «Спартака». Внезапность сделала свое дело, даже несмотря на численное превосходство гостей. По сути, это была не драка, а избиение — кто не успел убежать, попал в травмпукнты и больницы.
Разумеется, ни о какой дружбе после этого речи идти уже не могло.
Рассказывает Константин «Кастет» Васильев, болельщик «Зенита» (первый выезд в Москву — 1982 год).
— Именно вражда началась с «Щелчка». Но напряжение возникло немного раньше, — говорит Васильев. — Еще когда на «Торпедо» играли в Москве, посыпались угрозы. Назревало противостояние. У нас молодежи надоело, что не с кем драться. Десятилетие ведь суровое. В леса люди уходили, выясняли кто сильнее. В Москве конкуренция высокая, у нас в городе врагов не имелось. Вот нашли.
А вот что говорит Олег «Мосфильмовский» Семенов, болельщик «Спартака» (первый выезд в Питер — 2000 год).
— Сразу оговорюсь, что по выездам я вообще не авторитет, есть ребята намного опытнее. Что касается противостояния с «Зенитом», то в 90-е мы с питерскими мы даже дружили — до того момента, пока колонну
Слово Николаю «Угоднику» Сурину, болельщику «Спартака» (первый выезд в Питер — 1998 год).
— С 1998 по 2019 годы у меня больше 20 выездов было в Петербург, и каждый раз
Кастет:
— Со временем, к счастью, люди повзрослели, помудрели. Можно теперь попасть под статью за хулиганские действия. На стадионах все меняется на глазах. Даже пиротехники становится меньше. Но надеюсь, с тотальным контролем не переборщат. Вот хотят ввести fan id — что точно не пойдет на пользу болельщикам.
Мосфильмовский:
— Принципиальность матчей определяется историей взаимоотношений между клубами, отдельными игроками и болельщиками. Чем больше открытого противостояния в прессе, на поле и вне его (околофутбол), тем матче принципиальнее. Для обеих сторон. Откуда нелюбовь? Были периоды, когда «Зенит» покупал
Угодник:
— За большие деньги и чрезмерное влияние на все процессы. Такой гегемон мне не нравится.
Кастет:
— Почему не люблю? Я люблю «Спартак» Константина Ивановича Бескова. Целое десятилетие команда не выходила из тройки призеров! Вы поймите, любить команду надо не за результаты, а за игру. «Зенит» это у меня уже в крови. Когда ездишь 39 лет,
Угодник:
— Дерби всех времен это «Спартак» — ЦСКА. «Зенит» — на втором месте.
Мосфильсовский:
— Для меня лично дерби с ЦСКА на первом месте.
Кастет:
— Один из самых главных — да.