«Спартак» — «Зенит»: история ненависти фанатов

Источник: Спорт-Экспресс

В это сложно поверить, но когда-то отношения между болельщиками из двух столиц были теплыми.

В ноябре 1996 года в Санкт-Петербурге прошел знаменитый золотой матч «Спартак» — «Алания», в город приехало под 20 тысяч болельщиков красно-белых, и фанаты «Зенита» даже симпатизировали москвичам в игре против владикавказцев. По свидетельству известного болельщика «Спартака» Амира Хуслютдинова по прозвищу Профессор, «на этот матч пришло около полсектора зенитчиков, которые поддерживали нас против гостей с Кавказа».

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В целом фанатское движение в Питере когда-то было достаточно миролюбивым и в отношениях с болельщиками других клубов соблюдало нейтралитет. Однако к середине 90-х часть фанатов «Зенита» радикализировалась — во многом по примеру московских «коллег». Набирали обороты экстремистские молодежные субкультуры.

«Еще в начале 1996 года в столице пошли слухи, что зенитчики стали поговаривать, что надо бы мочить всю Москву», — это еще одно свидетельство Профессора, который написал подробный рассказ о знаменитом Щелковском побоище, драке, случившейся 30 августа 1997 года и положившей начало яростной вражде между фанатами.

Газеты и информационные агентства писали о драке примерно так. Около 700 фанатов «Зенита» шли колонной от автовокзала на «Щелковской» в сторону стадиона «Локомотив». На подходе к арене колонну встретили примерно две сотни фанатов «Спартака». Внезапность сделала свое дело, даже несмотря на численное превосходство гостей. По сути, это была не драка, а избиение — кто не успел убежать, попал в травмпукнты и больницы.

Разумеется, ни о какой дружбе после этого речи идти уже не могло.

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. «Спартак» — «Алания» — 2:1 | Источник: Спорт-Экспресс

Когда это стало принципиальным?

Рассказывает Константин «Кастет» Васильев, болельщик «Зенита» (первый выезд в Москву — 1982 год).

— Именно вражда началась с «Щелчка». Но напряжение возникло немного раньше, — говорит Васильев. — Еще когда на «Торпедо» играли в Москве, посыпались угрозы. Назревало противостояние. У нас молодежи надоело, что не с кем драться. Десятилетие ведь суровое. В леса люди уходили, выясняли кто сильнее. В Москве конкуренция высокая, у нас в городе врагов не имелось. Вот нашли.

Болельщики «Зенита» против болельщиков «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

А вот что говорит Олег «Мосфильмовский» Семенов, болельщик «Спартака» (первый выезд в Питер — 2000 год).

— Сразу оговорюсь, что по выездам я вообще не авторитет, есть ребята намного опытнее. Что касается противостояния с «Зенитом», то в 90-е мы с питерскими мы даже дружили — до того момента, пока колонну сине-бело-голубых, шедшую от автовокзала на «Щелковской» не накрыли перед мостом у стадиона «Локомотив». Фактически вражда началась с «Щелчка». Дальше пошло-поехало. И это уже касалось не только драк «фирм». На «Петровском» запрещали баннеры, перфоманс. Ну и в ответ у нас так же жестко встречали питерцев в Москве.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 8, 1.09.2019, 19:00 Спартак - Зенит -

Матчи «Спартака» и «Зенита» — экстрим?

Слово Николаю «Угоднику» Сурину, болельщику «Спартака» (первый выезд в Питер — 1998 год).

— С 1998 по 2019 годы у меня больше 20 выездов было в Петербург, и каждый раз что-то особенное, нерядовое. Впервые поехал в Питер в марте 1998 года, это было как раз после того самого «Щелчка». Поездка воспринималась как достаточно экстремальное событие, ждали подвоха отовсюду. Было страшновато, присутствовала боязнь, что могут накрыть. Но по приезду в Питер я увидел, что много красно-белых ходят на цветах, и это воодушевило! Было бодро, на Невском то тут, то там возникали махачи, Тогда это казалось частью атмосферы. Но в любом случае чувствовалось, что происходит что-то важное. И в двухтысячные было экстремально, и совсем недавно. Только в последнее время расслабленно стало. На новом стадионе вообще все хорошо.

Кастет:

— Со временем, к счастью, люди повзрослели, помудрели. Можно теперь попасть под статью за хулиганские действия. На стадионах все меняется на глазах. Даже пиротехники становится меньше. Но надеюсь, с тотальным контролем не переборщат. Вот хотят ввести fan id — что точно не пойдет на пользу болельщикам.

16 апреля 2017 года. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Баннер болельщиков «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

За что вы не любите «Зенит»?

Мосфильмовский:

— Принципиальность матчей определяется историей взаимоотношений между клубами, отдельными игроками и болельщиками. Чем больше открытого противостояния в прессе, на поле и вне его (околофутбол), тем матче принципиальнее. Для обеих сторон. Откуда нелюбовь? Были периоды, когда «Зенит» покупал топ-игроков, у нас, например, Вову Быстрова забрали в разгар сезона. Влияние, деньги, всего понемногу. Но знаете, нас, «Спартак», в чемпионские годы тоже не любили.

Угодник:

— За большие деньги и чрезмерное влияние на все процессы. Такой гегемон мне не нравится.

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За что вы не любите «Спартак»?

Кастет:

— Почему не люблю? Я люблю «Спартак» Константина Ивановича Бескова. Целое десятилетие команда не выходила из тройки призеров! Вы поймите, любить команду надо не за результаты, а за игру. «Зенит» это у меня уже в крови. Когда ездишь 39 лет, по-другому быть не может. Но с опытом приходит и другое. У меня есть друзья, которые болеют и за ЦСКА, и за «Спартак», и за «Торпедо». Нам что, драться что ли? У нас уже дети взрослые! Идут по нашим стопам. Вон у сына моего 40 выездов.

Это главный матч российского футбола?

Угодник:

— Дерби всех времен это «Спартак» — ЦСКА. «Зенит» — на втором месте.

Мосфильсовский:

— Для меня лично дерби с ЦСКА на первом месте.

Кастет: