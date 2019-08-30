Бывший футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП
ТАСС, 30 августа. Бывший защитник московского футбольного клуба «Локомотив» босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает
ТАСС, 30 августа. Бывший защитник московского футбольного клуба «Локомотив» босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает
В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив», в составе которого становился обладателем Кубка России, и махачкалинский «Анжи». Также футболист играл за французский «Монпелье», испанскую «Севилью» и немецкие «Байер» и «Гамбург». В составе сборной Боснии и Герцеговины он провел 94 матча, забив шесть голов. Защитник завершил игровую карьеру в 2017 году.