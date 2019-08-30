Бывший футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от боснийского города Гацко. Отмечается, что 39-летний Спахич находится в стабильном состоянии и его жизнь вне опасности. В пятницу Спахича доставили на вертолете в Клинический центр Сараевского университета.

В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив», в составе которого становился обладателем Кубка России, и махачкалинский «Анжи». Также футболист играл за французский «Монпелье», испанскую «Севилью» и немецкие «Байер» и «Гамбург». В составе сборной Боснии и Герцеговины он провел 94 матча, забив шесть голов. Защитник завершил игровую карьеру в 2017 году.