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20:13 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП

ТАСС, 30 августа. Бывший защитник московского футбольного клуба «Локомотив» босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

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Источник: AFP 2019

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от боснийского города Гацко. Отмечается, что 39-летний Спахич находится в стабильном состоянии и его жизнь вне опасности. В пятницу Спахича доставили на вертолете в Клинический центр Сараевского университета.

В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив», в составе которого становился обладателем Кубка России, и махачкалинский «Анжи». Также футболист играл за французский «Монпелье», испанскую «Севилью» и немецкие «Байер» и «Гамбург». В составе сборной Боснии и Герцеговины он провел 94 матча, забив шесть голов. Защитник завершил игровую карьеру в 2017 году.

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