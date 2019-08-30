«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ
САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской
САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской
Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы «Лучше всех» Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.
Лучшим игроком встречи признан голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским «Спартаком», Комбаров провел пять сезонов в составе «Динамо».
«Крылья Советов» и «Динамо» встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне «Динамо» и «Крылья Советов» в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. «Крылья Советов» впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.
В турнирной таблице после восьми туров «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, «Динамо» занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Краснодаром», «Динамо» примет «Уфу». Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
|Миодраг Божович
|Дмитрий Хохлов
|1
|Сергей Рыжиков
|31
|Игорь Лещук
|22
|Александр Анюков
|17
|Сергей Паршивлюк
|2
|Владимир Полуяхтов
90+5′
|34
|Константин Рауш
41′
|3
|Никита Чернов
|24
|Роман Евгеньев
|50
|Максим Карпов
|44
|Тони Шуньич
|99
|Максим Канунников
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Александр Соболев
|5
|Максимилиан Филипп
58′
|40
|Артем Тимофеев
|6
|Артур Юсупов
|77
|Дмитрий Кабутов
74′
|77
|Шарль Каборе
27′
|17
|Антон Зиньковский
|9
|Клинтон Нжи
63′
|28
|Паул Антон
80′
|11
|Себастьян Шиманьски
|20
|Срджан Мияйлович
90+1′
|20
|Вячеслав Грулев
78′
|8
|Александр Гацкан
85′
|8
|Кирилл Панченко
|9
|Деян Радонич
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)