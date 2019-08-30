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30 августа, источник: ТАСС

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» в присутствии 14728 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы «Лучше всех» Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.

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Лучшим игроком встречи признан голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским «Спартаком», Комбаров провел пять сезонов в составе «Динамо».

«Крылья Советов» и «Динамо» встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне «Динамо» и «Крылья Советов» в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. «Крылья Советов» впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.

В турнирной таблице после восьми туров «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, «Динамо» занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Краснодаром», «Динамо» примет «Уфу». Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 830.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 14728 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичДмитрий Хохлов
Составы команд
1Сергей Рыжиков
31Игорь Лещук
22Александр Анюков
17Сергей Паршивлюк
2Владимир Полуяхтов
90+5′
34Константин Рауш
41′
3Никита Чернов
24Роман Евгеньев
50Максим Карпов
44Тони Шуньич
99Максим Канунников
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Александр Соболев
5Максимилиан Филипп
58′
40Артем Тимофеев
6Артур Юсупов
77Дмитрий Кабутов
74′
77Шарль Каборе
27′
17Антон Зиньковский
9Клинтон Нжи
63′
28Паул Антон
80′
11Себастьян Шиманьски
20Срджан Мияйлович
90+1′
20Вячеслав Грулев
78′
8Александр Гацкан
85′
8Кирилл Панченко
9Деян Радонич
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
13Удары (всего)16
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
14Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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