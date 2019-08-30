«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы «Лучше всех» Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.

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Лучшим игроком встречи признан голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским «Спартаком», Комбаров провел пять сезонов в составе «Динамо».

«Крылья Советов» и «Динамо» встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне «Динамо» и «Крылья Советов» в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. «Крылья Советов» впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.