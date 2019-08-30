Кого российские клубы могут купить перед закрытием трансферного окна. Последний шанс укрепиться
А кто может покинуть команды.
А кто может покинуть команды.
Йордан Осорио
Зачем «Зениту» еще один центральный защитник, когда на скамейке и так сидит Эммануэль Маммана — вопрос. Тем более что в «Порту», которому принадлежит контракт венесуэльца, Осорио по большому счету и не выступал — провел прошлый сезон в аренде в «Виктории Гимарайнш». Сильные стороны Йордана — передачи, агрессия и силовая борьба (торс и ноги у него мощнейшие). По информации португальских СМИ, «Зенит» и «Порту» согласовали условия перехода.
Маркос Сенеси и Адольфо Гайч
Альтернативой Осорио может стать защитник аргентинского «Сан-Лоренсо» Маркос Сенеси. Более молодой, но такой же хорошо владеющий мячом центральный защитник. За последний год цена Сенеси подскочила с 2 до 7 млн евро, и он уже находится в поле зрения главного тренера сборной Аргентины. Может оказаться в
Эмилиано Ригони
«Сампдория» сделала «Зениту» три подряд предложения по трансферу Эмилиано Ригони. В последних двух матчах аргентинец выходил в основе, но после возвращения Малкома точно распрощается с местом в стартовом составе. По слухам, уже 2 сентября Ригони отправится в Италию на медосмотр. «Сампдория» арендует его на сезон с обязательным правом выкупа за 11 млн евро.
Алексей Миранчук
После аренды Жоау Мариу вряд ли стоит ждать от «Локомотива» новых приобретений. Недавно появились слухи о том, что команду может покинуть Алексей Миранчук, в котором всерьез заинтересован «Зенит». Информацию подтвердил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев, сказавший, что «Зенит» может вернуться к кандидатуре Алексея зимой. Этим летом шансы на его уход — мизерные.
Егор Сорокин
Новость о скором переходе Сорокина из «Рубина» в «Краснодар» появилась еще несколько дней назад. Огласили даже сумму трансфера — 4 млн евро. С того времени тишина, но после шлепка от «Олимпиакоса» очевидно, что «быкам» нужен сильный центральный защитник.
Миха Зайц
Как пишет турецкий Fanatik, «Краснодар» сделал «Фенербахче» предложение по словаку в размере 4 млн евро, но турки хотят выручить за игрока как минимум 6 млн. Зайц — классический сбалансированный
Мануэл Фернандеш
А вот Фернандеш — тонкий хав, который идеально подходит под систему игры «Краснодара» и может помочь справиться с эпидемией травм. Пока Ману продолжает пребывать в статусе свободного агента, но в скором времени должен определиться с новым клубом. Несмотря на интерес «Краснодара», вероятнее всего, им станет «Бешикташ», в котором он играл до прихода в «Локомотив».
Николай Комличенко
Пока что в ЦСКА воздерживаются от однозначных комментариев, но и не опровергают факт переговоров. Вероятнее всего, сделка будет закрыта в ближайшее время. По слухам, Комличенко уже согласовал личный контракт с армейцами, а «Млада Болеслав» получит за него 2,65 млн евро.
Алекс Крал
После позора с «Брагой» в очередной раз стало очевидно, что у «Спартака» огромные проблемы в опорной зоне. Решить их будет призван хавбек пражской «Славии» Алекс Крал. В Чехии пишут, что клуб согласился отпустить игрока в «Спартак» за 12 млн евро. Правда, вряд ли 21-летнему игроку будет интересно выступать за команду, которая не пробилась в еврокубки, пока его «Славия» будет играть в Лиге чемпионов с «Барселоной», «Интером» и «Боруссией». И убедить Крала переехать — главная задача для Цорна на данный момент.
Томаш Соучек
По словам президента «Славии» Ярослава Тврдика, еще один московский клуб недавно предложил за напарника Крала Томаша Соучека порядка 20 млн евро. Клуб предложение отклонил. По информации чешских СМИ, это было московское «Динамо», которое ищет нового полузащитника. Помимо Соучека в сфере интересов
Мигель Борха
Также в сфере интересов «Динамо» находится реактивный нападающий «Палмейраса» Мигель Борха. Пока о деталях переговоров неизвестно. Но кажется, что «Динамо» намерено запрыгнуть по итогам сезона в еврокубки. Или устроиться на серьезные проблемы с финансовым fair play.