Четырьмя матчами продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу
ТАСС, 31 августа. Программа восьмого тура Российской
ТАСС, 31 августа. Программа восьмого тура Российской
«Оренбург» же все еще живет в ожидании первой победы в сезоне. Пока коллектив Владимира Федотова замыкает таблицу с двумя баллами.
Встречу может пропустить форвард хозяев Андрей Козлов, покинувший поле во время матча с «Зенитом»
Сейчас на их счету 10 очков и девятое место. В активе же «Сочи» пока нет побед — команда набрала три балла и идет 15-й.
Стартовый свисток в матче между «Локомотивом» и «Ростовом» прозвучит на «РЖД-Арене» в 16:30 мск. Обе команды с 14 очками находятся в группе лидеров, очная встреча может вывести
Встречу пропустят травмированные игроки «Локомотива» Эдер и Михаил Лысов, также давно в лазарете находятся нападающий Джефферсон Фарфан и защитник Борис Ротенберг. Дебютировать за новую команду может португальский полузащитник Жоау Мариу, арендованный у итальянского «Интера». В составе «Ростова» потерь нет. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Игровой день завершится в Грозном, где «Ахмат» в 19:00 мск начнет матч против «Тамбова» — еще одного новичка РПЛ. Соперников разделяет всего три очка в турнирной таблице. Грозненцы идут на 13-м месте, тамбовчане расположились на 14-й строчке.
Команда Александра Григоряна потерпела два поражения подряд, а в пятницу понесла серьезную кадровую потерю — защитник Седрик Гогуа ушел на повышение в московский ЦСКА. «Ахмат» не может порадовать своих болельщиков результативной игрой, а в последнем туре коллектив Рашида Рахимова был разгромлен армейцами со счетом 0:3. Это стало поводом для появления слухов о тренерской рокировке.
Под вопросом участие в матче полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. У «Тамбова» нет серьезных потерь. Судить встречу будет арбитр Сергей Карасев (Москва).