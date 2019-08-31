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00:55 (мск), источник: ТАСС

Четырьмя матчами продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 31 августа. Программа восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя субботними матчами. «Уфа» примет «Оренбург», казанский «Рубин» сыграет с «Сочи», московский «Локомотив» встретится с «Ростовом», а грозненский «Ахмат» — с «Тамбовом».

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Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 8, 31.08.2019, 11:30

Уфа-Оренбург-
Матч между «Уфой» и «Оренбургом» начнется в 11:30 мск. Команда из столицы Башкортостана сейчас находится на подъеме — в последних двух турах одержаны победы над петербургским «Зенитом» и «Ростовом», что положительно сказалось на турнирном положении (10-е место, 10 очков).

«Оренбург» же все еще живет в ожидании первой победы в сезоне. Пока коллектив Владимира Федотова замыкает таблицу с двумя баллами.

Встречу может пропустить форвард хозяев Андрей Козлов, покинувший поле во время матча с «Зенитом» из-за повреждения, а также главная атакующая сила «Уфы» Сильвестр Игбун, который решает вопрос о своем трансфере в другой клуб. Главным арбитром назначен Игорь Панин (Дмитров).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 8, 31.08.2019, 14:00

Рубин-Сочи-
В 14:00 мск в Казани «Рубин» начнет матч против новичка РПЛ «Сочи». Молодая команда Романа Шаронова резво начала чемпионат, отобрав очки у некоторых фаворитов, но в последних четырех турах казанцев настиг кризис.

Сейчас на их счету 10 очков и девятое место. В активе же «Сочи» пока нет побед — команда набрала три балла и идет 15-й.

Из-за травм участие в предстоящей встрече не смогут принять защитники «Рубина» Владимир Гранат и Сильвие Бегич. Работать на матче будет судейская бригада под руководством Николая Волошина (Смоленск).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 8, 31.08.2019, 16:30

Локомотив-Ростов-

«Локомотив» рвется на первое место

Стартовый свисток в матче между «Локомотивом» и «Ростовом» прозвучит на «РЖД-Арене» в 16:30 мск. Обе команды с 14 очками находятся в группе лидеров, очная встреча может вывести кого-то из соперников на первую строчку в таблице. В прошлом сезоне ростовчане не смогли ни разу выиграть у железнодорожников в четырех матчах. Они дважды уступили в рамках РПЛ, еще один раз — в Кубке России, там же сыграв вничью, поэтому команда Валерия Карпина наверняка захочет взять реванш.

Встречу пропустят травмированные игроки «Локомотива» Эдер и Михаил Лысов, также давно в лазарете находятся нападающий Джефферсон Фарфан и защитник Борис Ротенберг. Дебютировать за новую команду может португальский полузащитник Жоау Мариу, арендованный у итальянского «Интера». В составе «Ростова» потерь нет. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Игровой день завершится в Грозном, где «Ахмат» в 19:00 мск начнет матч против «Тамбова» — еще одного новичка РПЛ. Соперников разделяет всего три очка в турнирной таблице. Грозненцы идут на 13-м месте, тамбовчане расположились на 14-й строчке.

Команда Александра Григоряна потерпела два поражения подряд, а в пятницу понесла серьезную кадровую потерю — защитник Седрик Гогуа ушел на повышение в московский ЦСКА. «Ахмат» не может порадовать своих болельщиков результативной игрой, а в последнем туре коллектив Рашида Рахимова был разгромлен армейцами со счетом 0:3. Это стало поводом для появления слухов о тренерской рокировке.

Под вопросом участие в матче полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. У «Тамбова» нет серьезных потерь. Судить встречу будет арбитр Сергей Карасев (Москва).

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