СМИ: ЦСКА заплатил «Васко да Гама» за аренду Лукаса Сантоса €200 тысяч
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» отдал полузащитника Лукаса Сантоса в аренду московскому ЦСКА, сообщает uol.com.br.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» отдал полузащитника Лукаса Сантоса в аренду московскому ЦСКА, сообщает uol.com.br.
Арендное соглашение, по которому «Васко да Гама» получит 1 миллион бразильских реалов (около 200 тысяч евро) рассчитано до декабря, у ЦСКА будет возможность выкупить игрока.
Сантос, которому в марте исполнилось 20 лет, провел за главную команду «Васко да Гама» 3 матча.