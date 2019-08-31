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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ЦСКА заплатил «Васко да Гама» за аренду Лукаса Сантоса €200 тысяч

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» отдал полузащитника Лукаса Сантоса в аренду московскому ЦСКА, сообщает uol.com.br.

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Источник: Reuters

Арендное соглашение, по которому «Васко да Гама» получит 1 миллион бразильских реалов (около 200 тысяч евро) рассчитано до декабря, у ЦСКА будет возможность выкупить игрока.

Сантос, которому в марте исполнилось 20 лет, провел за главную команду «Васко да Гама» 3 матча.

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