ФК «Ростов» расплатился по долгам с тренерами из штаба Курбана Бердыева
О погашении задолженности перед самим Бердыевым ничего не сообщается.
О погашении задолженности перед самим Бердыевым ничего не сообщается.
ФК «Ростов» погасил долги по зарплате перед тренерами из тренерского штаба Курбана Бердыева. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
В частности, у клуба больше нет задолженности по трудовым договорам перед Иваном Данильянцом и Александром Мацюрой.
Это позволило снять запрет на регистрацию новых игроков.
«Удовлетворить заявление тренеров по футболу Данильянца И., Мацюры А. о снятии запретов на регистрацию новых футболистов с АО “ФК “Ростов”” г.
Напомним, ранее сообщалось, что работники тренерского штаба требовали с ростовчан почти 100 млн рублей. Кроме того, позже стало известно, что финансовые претензии к клубу есть и у самого Бердыева, и общая сумма доходит до 520 тысяч евро.
Курбан Бердыев до августа 2016 года был главным тренером ростовчан, завоевав с клубом серебряные медали Чемпионата России.