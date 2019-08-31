ФК «Ростов» расплатился по долгам с тренерами из штаба Курбана Бердыева

Источник: РИА "Новости"

ФК «Ростов» погасил долги по зарплате перед тренерами из тренерского штаба Курбана Бердыева. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В частности, у клуба больше нет задолженности по трудовым договорам перед Иваном Данильянцом и Александром Мацюрой.

Это позволило снять запрет на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить заявление тренеров по футболу Данильянца И., Мацюры А. о снятии запретов на регистрацию новых футболистов с АО “ФК “Ростов”” г. Ростов-на-Дону, наложенных в качестве обеспечительной меры по делам Данильянц vs. ФК “Ростов”, Мацюра vs. ФК “Ростов”», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что работники тренерского штаба требовали с ростовчан почти 100 млн рублей. Кроме того, позже стало известно, что финансовые претензии к клубу есть и у самого Бердыева, и общая сумма доходит до 520 тысяч евро.