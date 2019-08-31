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13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу, одержав первую победу в турнире.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга», в составе которого отличились Джордже Деспотович (40-я минута, пенальти) и Георгий Зотов (66). У «Уфы» забил Вячеслав Кротов (68).

У «Уфы» под занавес первого тайма был удален Александр Пуцко, у «Оренбурга» — Виталий Шахов на 53-й минуте.

«Уфа» с 10 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» (5) — 14-й.

«Уфа» в следующем туре сыграет 15 сентября в Москве с «Динамо», а «Оренбург» в этот же день примет казанский «Рубин».

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Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 6892 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВладимир Федотов
Голы
Вячеслав Кротов(Оливье Тилль, Кэтэлин Карп)68′
Джордже Деспотович40′
Георгий Зотов(Даниэл Мишкич, Жига Шкофлек)66′
Составы команд
31Александр Беленов
38Андрей Климович
33Александр Сухов
12Андрей Малых
5Боян Йокич
13Сергей Терехов
15Александр Пуцко
39′45+1′
5Тимур Аюпов
45′
27Йонуц Неделчару
31Виталий Шахов
22′53′
55Джемал Табидзе
17Жига Шкофлек
8Кэтэлин Карп
2′
8Даниэл Мишкич
74Даниил Фомин
29Вадим Афонин
90+1′
17Николай Гиоргобиани
60′
9Джордже Деспотович
57Вячеслав Кротов
15Георгий Зотов
71′
23Данила Емельянов
60′
66Савелий Козлов
10Оливье Тилль
20Джоэль Фамейе
62′
11Ловро Бизяк
72′
3Михаил Сиваков
77Азер Алиев
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)12
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
12Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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