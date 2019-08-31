«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга», в составе которого отличились Джордже Деспотович (40-я минута, пенальти) и Георгий Зотов (66). У «Уфы» забил Вячеслав Кротов (68).

У «Уфы» под занавес первого тайма был удален Александр Пуцко, у «Оренбурга» — Виталий Шахов на 53-й минуте.

«Уфа» с 10 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» (5) — 14-й.

«Уфа» в следующем туре сыграет 15 сентября в Москве с «Динамо», а «Оренбург» в этот же день примет казанский «Рубин».