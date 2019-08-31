«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу, одержав первую победу в турнире.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу, одержав первую победу в турнире.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга», в составе которого отличились Джордже Деспотович (40-я минута, пенальти) и Георгий Зотов (66). У «Уфы» забил Вячеслав Кротов (68).
У «Уфы» под занавес первого тайма был удален Александр Пуцко, у «Оренбурга» — Виталий Шахов на 53-й минуте.
«Уфа» с 10 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» (5) — 14-й.
«Уфа» в следующем туре сыграет 15 сентября в Москве с «Динамо», а «Оренбург» в этот же день примет казанский «Рубин».
|Вадим Евсеев
|Владимир Федотов
|Вячеслав Кротов(Оливье Тилль, Кэтэлин Карп)
|68′
|Джордже Деспотович
|40′
|Георгий Зотов(Даниэл Мишкич, Жига Шкофлек)
|66′
|31
|Александр Беленов
|38
|Андрей Климович
|33
|Александр Сухов
|12
|Андрей Малых
|5
|Боян Йокич
|13
|Сергей Терехов
|15
|Александр Пуцко
39′45+1′
|5
|Тимур Аюпов
45′
|27
|Йонуц Неделчару
|31
|Виталий Шахов
22′53′
|55
|Джемал Табидзе
|17
|Жига Шкофлек
|8
|Кэтэлин Карп
2′
|8
|Даниэл Мишкич
|74
|Даниил Фомин
|29
|Вадим Афонин
90+1′
|17
|Николай Гиоргобиани
60′
|9
|Джордже Деспотович
|57
|Вячеслав Кротов
|15
|Георгий Зотов
71′
|23
|Данила Емельянов
60′
|66
|Савелий Козлов
|10
|Оливье Тилль
|20
|Джоэль Фамейе
62′
|11
|Ловро Бизяк
72′
|3
|Михаил Сиваков
|77
|Азер Алиев
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)