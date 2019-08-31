Тренер: Футболисты «Сочи» сыграли на слабых местах «Рубина»

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Сочи» обыграл «Рубин» в гостях со счетом 3:0 в матче 8-го тура чемпионата России. Это первая победа команды в истории в премьер-лиге.

«Долгожданная победа. Вдвойне приятно, что крупная и на выезде. Благодарю ребят за самоотдачу и работу. Она придаст нам психологическую уверенность. Сегодня смогли сыграть на слабых местах “Рубина” и не дали им показать свой футбол. Казанцы много атакуют, оставляя много свободных зон на фланге. Мы этим воспользовались», — сказал Точилин журналистам.

«Не скажу, что залетело все у нас. Мы могли забить больше в первом тайме. Мы превзошли соперника сегодня», — добавил тренер.

Два гола у «Сочи» забили бывшие футболисты «Рубина» Ибрагим Цаллагов и Федор Кудряшов.