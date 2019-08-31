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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Футболисты «Сочи» сыграли на слабых местах «Рубина»

КАЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер футболистов «Сочи» Александр Точилин заявил, что его команда использовала тактические слабости казанского «Рубина» в игре чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Сочи» обыграл «Рубин» в гостях со счетом 3:0 в матче 8-го тура чемпионата России. Это первая победа команды в истории в премьер-лиге.

«Долгожданная победа. Вдвойне приятно, что крупная и на выезде. Благодарю ребят за самоотдачу и работу. Она придаст нам психологическую уверенность. Сегодня смогли сыграть на слабых местах “Рубина” и не дали им показать свой футбол. Казанцы много атакуют, оставляя много свободных зон на фланге. Мы этим воспользовались», — сказал Точилин журналистам.

«Не скажу, что залетело все у нас. Мы могли забить больше в первом тайме. Мы превзошли соперника сегодня», — добавил тренер.

Два гола у «Сочи» забили бывшие футболисты «Рубина» Ибрагим Цаллагов и Федор Кудряшов.

«Для наших ребят, которые в Казани оставили след, эта игра была принципиальной. Но в нашем положении не нужно дополнительно настраивать. Ситуация настраивала на победу сама», — заявил Точилин.

Рубин
0:3
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 831.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 8845 зрителей
Главные тренеры
Роман ШароновАлександр Точилин
Голы
Ибрагим Цаллагов(Андрей Мостовой)21′
Федор Кудряшов(Дмитрий Полоз, Антон Заболотный)52′
Александр Карапетян(Кристиан Нобоа)90+3′
Составы команд
22Юрий Дюпин
35Сослан Джанаев
33Олег Данченко
26Никита Калугин
69Данил Степанов
71′
13Федор Кудряшов
5Филип Уремович
20Игорь Юрганов
80Егор Сорокин
94Душан Лагатор
29′
10Игорь Коновалов
15Ибрагим Цаллагов
59Никита Макаров
16Кристиан Нобоа
11Зураб Давиташвили
20′
18Никита Бурмистров
37′
21Хвича Кварацхелия
9Антон Заболотный
76′78′
6Евгений Башкиров
15′76′
87Александр Карапетян
26Бека Микелтадзе
17Андрей Мостовой
73′
20Евгений Марков
55′
5Алексей Померко
8Видар Ерн Кьяртанссон
77Дмитрий Полоз
66′
24Эльмир Набиуллин
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты7
19Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
7Угловые2
10Фолы9
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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